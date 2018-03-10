Тело скончавшегося в прошлую пятницу прославленного боксера Мохаммеда Али пронесли по улицам его родного города Луисвилла. Гроб с телом Али пронесли, в том числе, знаменитые боксеры Майк Тайсон и Леннокс Льюис, актер Уилл Смит.
В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
В мире скорбят по умершему легендарному боксеру Мохаммеду Али, в СМИ назвали причину его смерти, Папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии, армия Сирии вышла к границам провинции Ракка.
Поединок часто рассматривается как один из самых великих боксерских поединков XX века и является кульминацией трехматчевого противостояния между Али и Фрейзером. В историю бокса бой вошел как один из самых жестоких в истории супертяжелого веса.
По словам Виталия Кличко, он был лично знаком с легендой бокса Мохаммедом Али, который в жизни был простым в общении, открытым и теплым. Кличко выразил соболезнования родственникам, близким и всем поклонникам Али.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".