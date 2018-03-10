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    Кассиус Клэй (Мохаммед Али)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Мохаммед Али-младший со своей матерью Халилой Али
    Сына Мохаммеда Али снова допросили в аэропорту
    09:22 11.03.2017
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    По данным СМИ, бывшую жену Мохаммеда Али не задерживали, так как она имела при себе фотографию, на которой была запечатлена вместе со знаменитым боксером.
    Мохаммед Али-младший со своей матерью Халилой Али
    В аэропорту Флориды задержали сына боксера Мохаммеда Али
    14:58 25.02.2017
    148
    Согласно информации, сына боксера Мохаммеда Али задержали 7 февраля на два часа сотрудники иммиграционной службы, когда тот со своей матерью Халилой Али прилетел во Флориду c Ямайки.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али. Архивное фото
    Перчатки Мохаммеда Али могут быть проданы за $1 млн
    02:58 12.07.2016
    24
    Минимальной ставкой на боксерские перчатки Мохаммеда Али, в которых он потерпел свое первое поражение от Джо Фрейзера, называется сумма в 250 тысяч долларов.
    Церемония прощания с Мохаммедом Али
    Мохаммеда Али похоронили в его родном штате Кентукки
    13:51 11.06.2016
    228
    На похоронах присутствовали бывший президент США Билл Клинтон, друзья Али и известные боксеры, а также актеры и король Иордании. На церемонию прилетел и президент Турции Реджеп Эрдоган.
    Тысячи людей провожают процессию и скандируют Али, Али. Видео
    Тысячи людей провожают процессию и скандируют "Али, Али" 
    19:03 10.06.2016
    322
    Тело скончавшегося в прошлую пятницу прославленного боксера Мохаммеда Али пронесли по улицам его родного города Луисвилла. Гроб с телом Али пронесли, в том числе, знаменитые боксеры Майк Тайсон и Леннокс Льюис, актер Уилл Смит.
    Церемония прощания с Мохаммедом Али
    Прощание с Мохаммедом Али 
    14:21 10.06.2016
    444
    В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
    В США прощаются с Мохаммедом Али. Видео
    В США прощаются с Мохаммедом Али 
    13:37 10.06.2016
    231
    В США проходят траурные мероприятия, посвященные прощанию с величайшим боксером Мохаммедом Али. Они проходят в родном городе Мохаммеда Али Луисвилле на спортивной арене "Кей-эф-си Ям", вмещающей 22 тысячи человек.
    Города мира. Нью-Йорк
    В Нью-Йорке переименовали улицу в честь Мохаммеда Али
    10:50 08.06.2016
    35
    Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о временном переименовании 33-й Уэст стрит, которая находится рядом со спортивным дворцом "Мэдисон Сквер Гарден", где Мохаммед Али провел немало поединков.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама не будет присутствовать на похоронах Мохаммеда Али
    03:20 08.06.2016
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    Как сообщили в Белом доме, президент США вместе с супругой будут на выпускном вечере своей дочери Малии в Вашингтоне. Панихиду планируется провести в родном городе Али - Луисвилле (штат Кентукки).
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве
    Уилл Смит и Леннокс Льюис понесут гроб Али
    03:32 07.06.2016
    908
    Гроб с телом Али был в воскресенье на самолете доставлен в его родной город Луисвилл (штат Кентукки). Всего на церемонии прощания с легендарным боксером его гроб будут нести восемь человек.
    Мохаммед Али и английский боксер-супертяжеловес Генри Купер
    Похороны Мохаммеда Али будут транслировать в интернете
    07:59 06.06.2016
    530
    Отмети, что боксер все реже появлялся на публике в последние годы. В январе прошлого года он попал в больницу из-за инфекционного заболевания. С 1984 года Али страдал от болезни Паркинсона.
    Гроб с телом Мохаммеда Али доставили в его родной город Луисвилль. Видео
    Гроб с телом Мохаммеда Али доставили в его родной город Луисвилль 
    05:29 06.06.2016
    371
    Гроб с телом легендарного боксера Мохаммеда Али вчера 5 июня после полудня прибыл в его родной город в США в Луисвилль. В пятницу 10 июня пройдет траурная церемония.
    Украинские боксеры Виктор Постол и Иван Редкач (слева направо)
    Украинские боксеры возложили цветы к звезде славы Мохаммеда Али
    14:11 05.06.2016
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    Как сообщается, украинские боксеры Виктор Постол и Иван Редкач посетили звезду покойного Мохаммеда Али в Лос-Анджелесе. Легендарный боксер ушел из жизни в субботу, 4 июня.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али
    О чем пишут в мире: причина смерти Мохаммеда Али, борьба с педофилией в церкви
    13:19 05.06.2016
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    В мире скорбят по умершему легендарному боксеру Мохаммеду Али, в СМИ назвали причину его смерти, Папа Римский упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии, армия Сирии вышла к границам провинции Ракка.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али. Архивное фото
    Сердце Мохаммеда Али билось еще 30 минут после отказа всех органов
    00:30 05.06.2016
    1049
    Дочь легендарного боксера Хана Али написала в соцсети, что "никто не видел ничего подобного" и назвала это "истинным свидетельством силы духа и воли".
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве
    Названа причина смерти легендарного боксера Мохаммеда Али
    22:53 04.06.2016
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    Легендарный боксер Мохаммед Али скончался из-за септического шока. Раннее знаменитый спортсмен из-за проблем с дыханием был доставлен в четверг в одну из больниц Финикса, где впоследствии скончался.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве
    Стало известно о дате и месте похорон Мохаммеда Али
    22:32 04.06.2016
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    Официальный представитель семьи легендарного спортсмена сообщил, что Мохаммеда Али похоронят 10 июня в американском городе Луисвилле. Али ушел из жизни в пятницу на 75-м году.
    Мохаммед Али против Джо Фрейзера. Видео
    Триллер в Маниле. Легендарный бой Мохаммеда Али против Джо Фрейзера 
    17:56 04.06.2016
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    Поединок часто рассматривается как один из самых великих боксерских поединков XX века и является кульминацией трехматчевого противостояния между Али и Фрейзером. В историю бокса бой вошел как один из самых жестоких в истории супертяжелого веса.
    Виталий Кличко
    Кличко о смерти Али: с ним ушла целая эпоха в боксе
    17:46 04.06.2016
    165
    По словам Виталия Кличко, он был лично знаком с легендой бокса Мохаммедом Али, который в жизни был простым в общении, открытым и теплым. Кличко выразил соболезнования родственникам, близким и всем поклонникам Али.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али
    Легендарный Мохаммед Али на ринге и в жизни. Редкие кадры 
    16:35 04.06.2016
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    Мохаммед Али умер в одной из больниц Финикса, где провел последние несколько дней. Как сообщается, спортсмен был помещен в госпиталь из-за проблем с дыханием.
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