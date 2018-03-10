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    Уилл Смит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Американский актер Уилл Смит. Архивное фото
    Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского фестиваля
    18:27 25.04.2017
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    Возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. В основную программу смотра вошла работа украинского режиссера Сергея Лозницы.
    Уилл Смит в роли Нео из Матрицы. Видео
    Вместо Ривза. Появился ролик с Уиллом Смитом в главной роли "Матрицы" 
    03:14 08.04.2017
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    Решение Уилла Смита не сниматься в "Матрице" является одним из самых известных отказов актеров от впоследствии ставших легендарными киноролей.
    Актер Уилл Смит
    Уилл Смит прыгнул с водопада Виктория на тарзанке
    12:52 13.03.2017
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    Звезда Голливуда актер Уилл Смит перед прыжком признался, что мечтал заняться банджа-джампингом на водопаде Виктория двадцать лет.
    Легендарный американский боксёр Мохаммед Али в Москве
    Уилл Смит и Леннокс Льюис понесут гроб Али
    03:32 07.06.2016
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    Гроб с телом Али был в воскресенье на самолете доставлен в его родной город Луисвилл (штат Кентукки). Всего на церемонии прощания с легендарным боксером его гроб будут нести восемь человек.
    Фотоколл актеров фильма Великий Гэтсби в Каннах
    Ди Каприо претендует на звание лучшего актера по версии "Золотого глобуса"
    16:22 10.12.2015
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    Кроме него,в список номинантов включены Уилл Смит, Майкл Фассбендер, Брайан Крэнстон и Эдди Редмэйн. Кейт Бланшет и Руни Мара могут стать лучшими актрисами.
    Актер Уилл Смит
    Актер Уилл Смит отмечает 45-летний юбилей
    14:36 25.09.2013
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    Уилл Смит – обладатель музыкальных и кинонаград, становился номинантом множества премий, включая премии Оскар и "Золотой глобус".
    Американский актер Уилл Смит посетил РИА Новости
    Уилл Смит с сыном Джейденом в РИА Новости 
    11:09 28.05.2013
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    Голливудский актер Уилл Смит вместе со своим 14-летним сыном Джейденом посетил в понедельник в группу РИА Новости, где ознакомился с работой агентства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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