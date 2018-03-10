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    Леброн Джеймс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс решил отдохнуть вместо Олимпиады
    09:58 24.06.2016
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    По данным СМИ, баскетболист сообщил руководству национальной команды, что хочет использовать предоставленный отдых и восстановиться после тяжелого сезона.
    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финала НБА
    07:30 20.06.2016
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    Джеймс в воскресенье принес "Кавальерс" первый титул в истории клуба, сделав в решающем седьмом матче финальной серии против "Голден Стэйт" (93:89) трипл-дабл.
    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, набравшим 25 тысяч очков в НБА
    09:27 03.11.2015
    57
    30-летний Джеймс стал самым молодым игроком, который сумел достичь рубежа в 25 тысяч очков: ранее это звание принадлежало Кобе Брайанту.
    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс продал свой дом в Майами за 13,4 млн долларов
    10:42 27.08.2015
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    Дом, в котором помимо прочего шесть спален, восемь ванных комнат, винный погреб, бассейн и собственный причал, был куплен Джеймсом в 2010 году за 9 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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