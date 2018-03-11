В Майами закрыли клуб из-за лошади на танцполе

По информации издания Miami Herald, после того, как видео с запаниковавшей лошадью опубликовали в Twitter, пользователи сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб.

Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Позже власти города сообщили об аннулировании лицензии ночного заведения.​

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По данным полиции, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.