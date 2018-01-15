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    В китайском цирке лев и тигр набросились на лошадь (18+)

    (обновлено: )42701
    В Китае в цирке провинции Хэбэй лошадь атаковали дрессированный тигр и львица. Инцидент попал на видео, после чего появился в сети.
    Daily Mail

    На видео показано, как животное бегает кругами по арене, пытаясь стряхнуть с себя тигра и львицу. Помощь ей оказывают дрессировщики, которые бьют хищников специальными хлыстами.

    После длительного противостояния лошади все же удается избавиться от напавших хищников, сообщает Daily Mail.

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    Один из работников цирка, комментируя произошедшее, называет поведение хищников нормальным. Также он сообщает, что в итоге инцидента лошадь получила "незначительные повреждения".

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