Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подыскивает себе недвижимость в Майами стоимостью 600 тысяч долларов. Такие данные содержатся в обнародованной в интернете переписке Артеменко, заявил в эфире телеканала "1+1" ведущий программы "Гроши" Александр Дубинский.

На днях в сеть выложили переписку главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, из которой можно сделать вывод, что на сегодняшний нескольким телеканалам грозит закрытие, причем не без указания Администрации президента.

Смотрите также: Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

"Человек, который декларирует годовую зарплату в 10 тысяч долларов, позволяет себе подыскивать в Майами квартиры за 600 тысяч долларов. Что это за 600 тысяч долларов? Откуда они берутся, как не за выполнение конкретных заказов? Как я понимаю эту ситуацию? Человек выполняет задачи по "отжиму" телеканала у владельцев в пользу одного лица", — заявил Дубинский.

Журналист отмечает, что в обнародованной переписке Артеменко много доказательств того, что он согласовывал с Администрацией президента, какие предупреждения вносить телеканалам. Дубинский добавил, что когда телеканал получает несколько предупреждений, то теряет лицензию, без которой не может работать.

Читайте также: Что может заставить Австрию выдать Гужву Украине? Мнение юриста

Как сообщалось, в четверг утром, 8 февраля, главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.