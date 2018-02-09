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    Общество

    Глава Нацсовета по телевидению подыскивает недвижимость в Майами - СМИ

    (обновлено: )44220
    По данным журналиста Александра Дубинского, в ранее обнародованной в сети переписке Юрия Артеменко можно найти свидетельства того, что чиновник, зарплата за год которого составляет около 10 000 долларов, подыскивает в США дорогую недвижимость.
    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подыскивает себе недвижимость в Майами стоимостью 600 тысяч долларов. Такие данные содержатся в обнародованной в интернете переписке Артеменко, заявил в эфире телеканала "1+1" ведущий программы "Гроши" Александр Дубинский.

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    На днях в сеть выложили переписку главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, из которой можно сделать вывод, что на сегодняшний нескольким телеканалам грозит закрытие, причем не без указания Администрации президента.

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    "Человек, который декларирует годовую зарплату в 10 тысяч долларов, позволяет себе подыскивать в Майами квартиры за 600 тысяч долларов. Что это за 600 тысяч долларов? Откуда они берутся, как не за выполнение конкретных заказов? Как я понимаю эту ситуацию? Человек выполняет задачи по "отжиму" телеканала у владельцев в пользу одного лица", — заявил Дубинский.

    Журналист отмечает, что в обнародованной переписке Артеменко много доказательств того, что он согласовывал с Администрацией президента, какие предупреждения вносить телеканалам. Дубинский добавил, что когда телеканал получает несколько предупреждений, то теряет лицензию, без которой не может работать.

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    Как сообщалось, в четверг утром, 8 февраля, главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

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