В сети разгорелась бурная дискуссия из-за располневшей Каменских

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских, начавшая сольную карьеру без Потапа, выложила в Instagram снимок из Майами (США), где она отдыхает.
На фото поп-звезда запечатлена в сдельном купальнике.
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После публикации снимка на своей странице, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков, в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.
Одни критикуют певицу за то, что она располнела, другие — хвалят ее за естественность:
"Хороша толстушка)".
"Твоя улыбка просто блеск. Я восхищен ею. Фигура у тебя блестящая. Не обращай внимания на этих кухонных критиков. Пускай на себя посмотрят, а потом уже других критикуют. Ты волшебна".
"Очень красивая, но бедра немного увеличились в размерах. Уверена справитесь с этим)".
"Такая естественная".
"Нет, рили, вы видели ее фигуру? Я имею в виду до того, как она похудела. Вот и молчите. У Насти, как по мне, есть для жизни все: мозги, внешность и самое главное — желание)). NK старается и не напрасно. Давайте поддержим её".
"Ты поправилась?"
"Не надо ничего сбрасывать! Шикарная дама!"
"Снова жирная".
Ранее эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.