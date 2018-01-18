наверх
18.01.201813:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    В сети разгорелась бурная дискуссия из-за располневшей Каменских

    (обновлено: )90410
    Новый снимок Насти Каменских взорвал интернет: подписчики певицы активно обсуждают ее фигуру. Одни критикуют за располневшие формы, другие, наоборот, хвалят ее.
    Настя Каменских. Архивное фото
    instagram.com/kamenskux

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских, начавшая сольную карьеру без Потапа, выложила в Instagram снимок из Майами (США), где она отдыхает.

    На фото поп-звезда запечатлена в сдельном купальнике.

    Смотрите также: Не угадаете. Мама и дочь, самые сексуальные автомобилистки Австралии

    После публикации снимка на своей странице, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков, в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.

    Одни критикуют певицу за то, что она располнела, другие — хвалят ее за естественность:

    "Хороша толстушка)".

    Эльман Зейналов и Настя Каменских. Видео
    Видеоканал WeiT Media на Youtube
    "Чемодан и вокзал": Каменских раскритиковали за выступление в РФ

    "Твоя улыбка просто блеск. Я восхищен ею. Фигура у тебя блестящая. Не обращай внимания на этих кухонных критиков. Пускай на себя посмотрят, а потом уже других критикуют. Ты волшебна".

    "Очень красивая, но бедра немного увеличились в размерах. Уверена справитесь с этим)".

    "Такая естественная".

    "Нет, рили, вы видели ее фигуру? Я имею в виду до того, как она похудела. Вот и молчите. У Насти, как по мне, есть для жизни все: мозги, внешность и самое главное — желание)). NK старается и не напрасно. Давайте поддержим её".

    "Ты поправилась?"

    "Не надо ничего сбрасывать! Шикарная дама!"

    "Снова жирная".

    instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских на отдыхе в Майами

    Ранее эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Нам нужно говорить с Донбассом". Нардеп обратился к властям. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших