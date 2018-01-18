В сети разгорелась бурная дискуссия из-за располневшей Каменских

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских, начавшая сольную карьеру без Потапа, выложила в Instagram снимок из Майами (США), где она отдыхает.

На фото поп-звезда запечатлена в сдельном купальнике.

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После публикации снимка на своей странице, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков, в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.

Одни критикуют певицу за то, что она располнела, другие — хвалят ее за естественность:

"Хороша толстушка)".

"Твоя улыбка просто блеск. Я восхищен ею. Фигура у тебя блестящая. Не обращай внимания на этих кухонных критиков. Пускай на себя посмотрят, а потом уже других критикуют. Ты волшебна".

"Очень красивая, но бедра немного увеличились в размерах. Уверена справитесь с этим)".

"Такая естественная".

"Нет, рили, вы видели ее фигуру? Я имею в виду до того, как она похудела. Вот и молчите. У Насти, как по мне, есть для жизни все: мозги, внешность и самое главное — желание)). NK старается и не напрасно. Давайте поддержим её".

"Ты поправилась?"

"Не надо ничего сбрасывать! Шикарная дама!"

"Снова жирная".

instagram.com/kamenskux Настя Каменских на отдыхе в Майами

Ранее эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая часто демонстрирует фото своего отдыха на Мальдивах, нарвалась на критику поклонников, опубликовав очередной провокационный снимок.