Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, который объявил о создании собственного клуба Major League Soccer (MLS) в Майами (США), получил отказ от властей в строительстве стадиона на городской набережной.
Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, который объявил о создании собственного клуба Major League Soccer в Майами, заявил, что будет сторонником отмены любых финансовых ограничений в лиге.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".