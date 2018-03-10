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    Катерина Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Украинский теннисист Сергей Стаховский. Архивное фото
    Трое украинских теннисистов прошли во второй тур квалификации US Open
    02:52 23.08.2017
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    Сергей Стаховский с легкостью обыграл Алексея Ватутина из России - 6:2, 6:1. Ангелина Калинина также обыграла представительницу РФ Ксению Лыкину. Уверенно победила и Катерина Бондаренко.
    Победа Катерины Бондаренко на Ролан Гаррос. Видео
    Сенсационная победа украинки Бондаренко на "Ролан Гаррос" 
    00:58 24.05.2016
    409
    Во втором круге турнира Катерина Бондаренко встретится с немкой Аникой Бек (№39 в рейтинге WTA), которая выбила из борьбы украинку Марину Заневскую - 6:1, 6:2.
    Украинская теннисистка Катерина Бондаренко на Australian Open обыграла россиянку Светлану Кузнецову
    Бондаренко vs Кузнецова: яркие моменты победы 
    11:04 20.01.2016
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    Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в третий круг одиночного разряда на первом турнире сезона из серии Большого шлема в австралийском Мельбурне. Подробнее смотрите в видео.
    Украинка Катерина Бондаренко. Архивное фото
    Бондаренко обыграла россиянку на Australian Open
    10:50 20.01.2016
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    Теннисистка обыграла Светлану Кузнецову, которая ранее завоевала 16-й одиночный титул в карьере. Ранее во 2-й круг Открытого чемпионата Австралии по теннису вышла Элина Свитолина.
    Украинка Катерина Бондаренко. Архивное фото
    Украинка Бондаренко обыграла первую ракетку турнира WTA Уильямс
    00:38 22.07.2015
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    Бондаренко вела по ходу матча 6-4 5-2, но затем проиграла подряд 4 гейма. Вильямс подавала на сет в 12-м гейме второй партии, но украинка сумела сделать обратный брейк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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