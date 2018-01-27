Определилась победительница Australian Open

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Датчанка Каролина Возняцки обыграла румынку Симону Халеп и стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

В финале датчанка, второй номер посева, со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 переиграла первую ракетку турнира Халеп.

Поединок продолжался 2 часа 49 минут.

Победа позволила Возняцки занять первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.

Позже Свитолина заявила, что не смогла показать свою лучшую игру в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра.