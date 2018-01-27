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    Определилась победительница Australian Open

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    Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне стала датчанка Каролина Возняцки, которая обыграла румынку Симону Халеп.
    Каролина Возняцки (Дания)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Датчанка Каролина Возняцки обыграла румынку Симону Халеп и стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

    Элина Свитолина на соревнованиях в Гонконге. Видео
    Канал на Youtube Best tennis
    Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге

    В финале датчанка, второй номер посева, со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 переиграла первую ракетку турнира Халеп.

    Поединок продолжался 2 часа 49 минут.

    Победа позволила Возняцки занять первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина  Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.

    Позже Свитолина заявила, что не смогла показать свою лучшую игру в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра.

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