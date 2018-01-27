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    Спорт

    Стал известен победитель юниорского турнира Australian Open

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    Сообщается, что американец Себастиан Корда со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл шестую ракетку турнира Чунь Синь Цзэна из Тайваня.
    Теннис
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Американец Себастиан Корда стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров в одиночном разряде.

    Элина Свитолина. Архивное фото
    KARIM SAHIB / AFP
    Свитолина прекращает выступления на Australian Open

    В финале американский теннисист, седьмой номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл шестую ракетку турнира Чунь Синь Цзэна из Тайваня. Поединок продолжался чуть дольше полутора часов.

    Себастиан Корда является сыном известного в прошлом чешского теннисиста Петра Корды, победителя Открытого чемпионата Австралии в одиночном и парном разрядах 1998 и 1996 годов соответственно.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина  Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.

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