Стал известен победитель юниорского турнира Australian Open

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Американец Себастиан Корда стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров в одиночном разряде.

В финале американский теннисист, седьмой номер посева, со счетом 7:6 (8:6), 6:4 переиграл шестую ракетку турнира Чунь Синь Цзэна из Тайваня. Поединок продолжался чуть дольше полутора часов.

Себастиан Корда является сыном известного в прошлом чешского теннисиста Петра Корды, победителя Открытого чемпионата Австралии в одиночном и парном разрядах 1998 и 1996 годов соответственно.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.