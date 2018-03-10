Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:2, 6:3. Швейцарец в четвертьфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Сообщается, что швейцарец Роджер Федерер обошел Мартину Навратилову, которая за карьеру выиграла 306 матчей в рамках турниров Большого шлема. Из действующих теннисистов ближе всех к Федереру американка Серена Уильямс – 302 победы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".