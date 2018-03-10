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    Роджер Федерер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Стал известен победитель Australian Open среди мужчин
    15:06 28.01.2018
    107
    Роджер Федерер в шестой раз в карьере победил на Открытом чемпионате Австралии по теннису и довел число собственных побед на турнирах Большого шлема до двадцати.
    Роджер Федерер
    Федерер поднялся на третье место в рейтинге профессионалов
    08:11 17.07.2017
    154
    Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов победитель Уимблдонского турнира-2017 Роджер Федерер поднялся в рейтинге на две строчки.
    Роджер Федерер
    Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона"
    19:06 16.07.2017
    89
    Как сообщается, в финале соревнования швейцарский теннисист Роджер Федерер нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.
    Роджер Федерер
    Федерер вышел в финал Уимблдона
    21:51 14.07.2017
    99
    Швейцарец Роджер Федерер в матче 1/2 финала обыграл чеха Томаша Бердыха - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.
    Роджер Федерер
    Федерер отказался от участия в "Ролан Гаррос"
    21:49 15.05.2017
    162
    По словам 18-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера, он принял решение не участвовать в Открытом чемпионате Франции.
    Роджер Федерер
    Федерер не исключает, что пропустит "Ролан Гаррос"
    16:29 17.04.2017
    68
    Как заявил 18-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер, он пропустит турнир, если не будет чувствовать себя готовым на все 100%.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Федерер победил Надаля в финале теннисного "Мастерса" в Майами
    06:11 03.04.2017
    150
    В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, победил пятую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут.
    Роджер Федерер
    Федерер стал победителем теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
    01:28 20.03.2017
    90
    В финальном матче турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе Федерер обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
    Роджер Федерер
    Надаль и Джокович покинули турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
    06:40 16.03.2017
    138
    Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля со счетом 6:2, 6:3. Швейцарец в четвертьфинале турнира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
    Роджер Федерер
    Федерер одержал победу на Australian Open
    15:24 29.01.2017
    81
    Согласно информации, поединок, который прошел в Мельбурне в воскресенье, продолжался 3 часа 37 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Роджера Федерера.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Федерер вышел в полуфинал Australian Open
    16:03 24.01.2017
    64
    За право сыграть в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису швейцарец Роджер Федерер поспорит со своим соотечественником Станисласом Вавринкой, посеянным под 4-м номером.
    Роджер Федерер
    Федерер стал рекордсменом по числу побед в матчах турниров Большого шлема
    20:52 06.07.2016
    65
    Сообщается, что швейцарец Роджер Федерер обошел Мартину Навратилову, которая за карьеру выиграла 306 матчей в рамках турниров Большого шлема. Из действующих теннисистов ближе всех к Федереру американка Серена Уильямс – 302 победы.
    Роджер Федерер
    Федерер снялся с теннисного турнира в Майами из-за расстройства желудка
    05:25 26.03.2016
    275
    Роджер Федерер, получивший третий номер посева, в пятницу должен был впервые выйти на корт после перенесенной в феврале операции на колене и сыграть с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Федерер стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии
    09:05 26.01.2016
    80
    Федерер обыграл Бердыха (6) со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:4. За выход в финал швейцарец поспорит с победителем пары Новак Джокович - Кэй Нисикори.
    Александр Долгополов проиграл поединок Сэму Куэрри на открытом чемпионате Японии по теннису.
    Долгополов уступил Федереру во втором круге Australian Open
    13:47 20.01.2016
    38
    Швейцарец нанес поражение украинцу со счетом 6:3, 7:5, 6:1. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису составляет 44 миллиона долларов.
    Роджер Федерер
    Федерер поднялся на второе место в теннисном рейтинге
    12:54 02.11.2015
    71
    Как сообщили на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов , швейцарский теннисист, победив в финале турнира в Базеле Надаля, стал второй ракеткой мира.
    Сербский теннисист Новак Джокович - победитель Открытого чемпионата США
    Джокович vs Федерер: лучшие моменты финала US Open 
    10:56 14.09.2015
    210
    Сербский теннисист Новак Джокович победил швейцарца Роджера Федерера в финале Открытого чемпионата США, завоевав 10-й в карьере титул на турнирах Большого Шлема.
    Роджер Федерер. Архивное фото
    Федерер заявил, что не собирается завершать карьеру
    08:20 14.09.2015
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    Как отметил теннисист, ему нравится спорт и он имеет большую надежду на выступление в следующем году. Вместе с тем, он разочарован проигрышем в финале Открытого чемпионата США.
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер
    Швейцарец Федерер стал вторым финалистом Уимблдона
    20:45 10.07.2015
    80
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер, обыграв британца Энди Маррея, вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем (1-й номер посева).
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне 
    22:17 08.07.2015
    123
    На Уимболдоне определились полуфиналисты турнира. Накануне завершились четвертьфинальные матчи, победителями стали британец Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер.
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