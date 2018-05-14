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    Спорт

    Надаль отдыхает. Названо имя новой первой ракетки мира

    (обновлено: )15710
    Роджер Федерер, который не участвует в турнирах АТР с марта, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде.
    Роджер Федерер
    Associated Press Bill Kostroun

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте АТР.

    Федерер, который не участвует в турнирах АТР с марта, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде. Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга.

    Южноафриканец Кевин Андерсон, дошедший до полуфинала турнира в Мадриде, поднялся с восьмого на седьмое место.

    Рейтинг ATP, версия от 14 мая:

    В Австралии зрители начали дразнить стонами теннисистку. Видео
    Канал Viral Wave на Youtube
    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки

    1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков,

    2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950,

    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015,

    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870,

    5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770,

    6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540,

    7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660,

    8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,

    9 (9). Джон Изнер (США) — 3305,

    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930.

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