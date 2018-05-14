Надаль отдыхает. Названо имя новой первой ракетки мира

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте АТР.
Федерер, который не участвует в турнирах АТР с марта, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде. Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга.
Южноафриканец Кевин Андерсон, дошедший до полуфинала турнира в Мадриде, поднялся с восьмого на седьмое место.
Рейтинг ATP, версия от 14 мая:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770,
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540,
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660,
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3305,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930.