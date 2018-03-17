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    Федерер вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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    Швейцарец Роджер Федерер обыграл хорватского теннисиста Борна Чорича со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Первая ракета мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у хорвата Борны Чорича и вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

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    Федерер обыграл Чорича со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Во втором сете швейцарец уступал со счетом 2:4, но смог выиграть четыре гейма подряд, дважды взяв подачу соперника. В решающем сете Федерер отдал подачу при счете 3:3, но затем выиграл три гейма, дважды сделав брейк.

    Швейцарец побил собственный рекорд, одержав 17 побед подряд с начала года.

    Соперником 36-летнего теннисиста в финале станет победитель матча между аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (6-й номер посева) и канадцем Милошем Раоничем (32-й).

    Напомним, украинка Элина Свитолина не сумела преодолеть барьер третьего раунда теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

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