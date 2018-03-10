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Тег
Цинциннати
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Свитолина проиграла Гергес и покидает турнир в Цинциннати
01:34 19.08.2017
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Украинка Элина Свитолина, посеянная пятой, в матче третьего круга за 1 час 39 минут уступила немке Юлии Гергес со счетом 5:7, 4:6.
Долгополов уступил Джоковичу в теннисном турнире в Цинциннати
23:49 22.08.2015
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Джокович, получивший первый номер посева, в субботнем полуфинале сломил сопротивление украинца Александра Долгополова. На корте соперники провели 2 часа 21 минуту.
Надаль проиграл Лопесу в третьем круге теннисного турнира
07:27 21.08.2015
59
Надаль, посеянный восьмым, в матче третьего круга проиграл своему соотечественнику Фелисиано Лопесу со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
Свитолина успешно стартовала в Цинциннати
10:43 20.08.2015
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Свой второй матч на турнире 20-летняя харьковчанка, посеянная под 14-м номером, завершила за 1 час 41 минуту, обыграв в ночь на четверг Бушар из Канады - 7: 6 (8: 6), 7: 5.
Один человек погиб и один ранен в результате обрушения эстакады в США
07:22 20.01.2015
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Обрушение произошло около 22.30 по местному времени (05.30 по Киеву). В результате происшествия погиб строитель. Также травмы получил водитель грузовика, на который частично обрушилась конструкция.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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