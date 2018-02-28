Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Акапулько (Мексика) из-за травмы, сообщает Франс Пресс.

В среду Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.

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Призовой фонд турнира в Акапулько превышает 1,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о серьезной травме у форварда французского ПСЖ Неймара.