наверх
28.02.201803:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Надаль получил травму и снялся с теннисного турнира в Акапулько

    (обновлено: )25
    Рафаэль Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Акапулько (Мексика) из-за травмы, сообщает Франс Пресс.

    В среду Надаль, первый номер посева турнира в Акапулько, должен был провести матч первого круга против своего соотечественника Фелисиано Лопеса.

    Смотрите также: Элина Свитолина победила россиянку на турнире в Дубае

    Призовой фонд турнира в Акапулько превышает 1,6 миллиона долларов.

    Ранее сообщалось о серьезной травме у форварда французского ПСЖ Неймара. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Снегопад в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие