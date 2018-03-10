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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Слева японский теннисист Кей Нисикори.
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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