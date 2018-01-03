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    Первая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

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    Элина Свитолина, получившая третий номер посева, нанесла поражение хорватке Ане Конюх в матче второго круга теннисного турнира в австралийском Брисбене.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

    Получившая третий номер посева на турнире Свитолина в среду в матче второго круга нанесла поражение хорватке Ане Конюх — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась чуть более часа.

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    Следующей соперницей украинки станет пятая ракетка турнира британка Йоханна Конта, сообщает Р-Спорт.

    В своем стартовом матче Свитолина нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:4.

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