Первая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

Получившая третий номер посева на турнире Свитолина в среду в матче второго круга нанесла поражение хорватке Ане Конюх — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась чуть более часа.

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Следующей соперницей украинки станет пятая ракетка турнира британка Йоханна Конта, сообщает Р-Спорт.

В своем стартовом матче Свитолина нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:4.