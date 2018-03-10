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    Херман ван Ромпей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Херман ван Ромпей. Архивное фото
    Экс-глава Евросовета: возможен распад Британии после выхода из ЕС
    14:57 25.06.2016
    343Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Ван Ромпей заявил, что ему грустно из-за итогов референдума в Британии: "Это не конец для Европейского союза, но у меня ощущение, как если бы что-то ампутировали".
    Херман ван Ромпей. Архивное фото
    Ван Ромпей с сентября возглавит Европейский центр политики
    10:05 27.06.2015
    61
    Ушедшему с 1 декабря 2014 года в отставку первому председателю Евросовета (2009-2014 годы) положена пожизненная ежемесячная пенсия в 4 тысячи евро, независимо от наличия у него других источников дохода.
    Дональд Туск. Архивное фото
    Экс-премьер Польши Туск станет вторым в истории председателем Евросовета
    04:05 01.12.2014
    56
    Херман ван Ромпей на посту председателя Евросовета посвятил пять лет выстраиванию консенсуса между странами-членами Евросоюза.
    Герман Ван Ромпей. Архивное фото
    Ромпей допускает федерализацию Украины
    13:18 26.11.2014
    431Реакция в мире на события в Украине
    Председатель Европейского совета считает, что украинский кризис представляет собой наиболее серьезный геополитический конфликт в Европе с момента окончания холодной войны.
    Церемония фотографирования глав делегаций государств-участников G20
    В Брисбене проходит закрытая встреча лидеров США и ЕС по Украине
    08:06 16.11.2014
    966
    Закрытая встреча проходит с участием президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и др.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    ЕС не планирует вводить новые санкции в отношении России - Штайнмайер
    03:22 16.11.2014
    329Новые санкции в отношении России.
    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, в первую очередь оборонных, энергетических и госбанков.
    Герман Ван Ромпей. Архивное фото
    Главы МИД ЕС в понедельник обсудят решение конфликта в Украине - Ромпей
    03:38 15.11.2014
    65Реакция в мире на события в Украине
    В ходе своего заявления Ромпей вновь призвал стороны конфликта придерживаться соглашений, достигнутых в Минске в сентябре.
    Херман Ван Ромпей. Архивное фото
    Ромпей: сотрудничество Парижа и Берлина имеет решающее значение для ЕС
    01:47 08.11.2014
    125Реакция в мире на события в Украине
    Ван Ромпей, который 1 декабря покидает пост главы Европейского совета, сказал, что самыми большими проблемами за пятилетний срок были кризис евро и ситуация в Украине.
    Херман Ван Ромпей на саммите форума Азия- Европа
    Ромпей подтвердил в ЕП, что завершит политическую карьеру 1 декабря
    15:25 07.11.2014
    50
    На посту председателя Европейского парламента Хермана ван Ромпея сменит экс-премьер Польши Дональд Туск.
    Герман Ван Ромпей. Архивное фото
    Порошенко и Ромпей увидели прогресс в переговорах о поставках газа РФ в Украину
    20:59 30.10.2014
    103Переговоры по газу: Украина - РФ
    Собеседники обсудили трехсторонние переговоры и отметили существенный прогресс в отношении достижения договоренностей о поставках российского газа в Украину.
    Флаг ЕС
    ЕС ждет скорейшего формирования нового правительства в Украине
    16:24 27.10.2014
    84Выборы в парламент 2014
    Баррозу и Ромпей отметили, что готовы работать с новыми украинскими властями.
    Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей
    Ромпей: ЕС намерен увеличить до 1 млрд евро финпомощь для борьбы с Эболой
    12:12 24.10.2014
    31Эпидемия Эболы
    Евросоюз хочет увеличить до 1 миллиарда евро финансовую помощь в борьбе с распространением лихорадки Эболы в Африке.
    Флаги Евросоюза
    ЕС обяжет страны шире применять возобновляемую энергию
    05:21 24.10.2014
    110Реакция в мире на события в Украине
    Принятая в ночь на пятницу стратегия предполагает увеличение доли возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления минимум до 27% в целом по ЕС к 2030 году с нынешних примерно 14%, заявил Херман ван Ромпей после первого дня саммита.
    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Евросовета Херман Ван Ромпей. Архивное фото
    Баррозу и Ромпей на прощание угостили членов Евросовета вином и пивом
    03:15 24.10.2014
    49
    В четверг в Брюсселе прошла первая часть саммита ЕС. Заседания начались со значительным опозданием и завершились соглашением по снижению выбросов парниковых газов.
    Валерий Чалый
    Страны-члены ЕС в Милане подтвердили поддержку Украины - Чалый
    08:13 18.10.2014
    747Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    "Украина сейчас в центре внимания - это один из элементов достижения дипломатического успеха, который должен иметь финансовый результат", - отметил Чалый.
    Герман Ван Ромпей
    Ромпей: следующий саммит АСЕМ пройдет в 2016 году в Монголии
    14:41 17.10.2014
    89Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    По словам монгольского президента Цахиагийна Элбэгдоржа, саммит пройдет в последнюю неделю июля в Улан-Баторе.
    Владимир Путин на саммите в Милане, 17 октября 2014
    Путин не хочет превращения Донбасса в новое Приднестровье - Ромпей
    14:32 17.10.2014
    645Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    Как отметил Ромпей, "Путин дал ясно понять, что не хочет создания второго Приднестровья, и что Донбасский регион - это часть Украины".
    Херман Ван Ромпей на саммите форума Азия- Европа
    Участники встречи в Милане выступили за выполнение минских соглашений
    14:23 17.10.2014
    95Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    По словам председателя Евросовета, больше встреч по Украине произойдет во второй половине дня для поисков конкретного прогресса по этим вопросам.
    Саммит в Милане
    Встреча украинского и российского президентов продолжалась больше часа 
    12:32 17.10.2014
    278Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    Президент РФ Владимир Путин оценил встречу в Милане с участием президента Украины Петра Порошенко как "хорошую, позитивную", сообщает агентство Рейтер.
    Саммит в Милане, 17 октября 2014 года
    Дискуссия после встречи с участием Путина стала развиваться позитивней - Ромпей
    12:20 17.10.2014
    1351Результаты встречи Порошенко и Путина в Милане
    По словам главы Евросовета, Хермана ван Ромпея, реализация Минского соглашения играет ключевую роль в разрешении кризиса в Украине.
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