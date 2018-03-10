Ушедшему с 1 декабря 2014 года в отставку первому председателю Евросовета (2009-2014 годы) положена пожизненная ежемесячная пенсия в 4 тысячи евро, независимо от наличия у него других источников дохода.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, в первую очередь оборонных, энергетических и госбанков.
Принятая в ночь на пятницу стратегия предполагает увеличение доли возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления минимум до 27% в целом по ЕС к 2030 году с нынешних примерно 14%, заявил Херман ван Ромпей после первого дня саммита.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".