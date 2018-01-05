WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины

"Свитолина находится под давлением и стильно выходит из-под него", — говорится в описании к видео.

​Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

В полуфинальной встрече посеянная под третьим номером Свитолина одолела вторую сеяную чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5. На корте соперницы провели 1 час 39 минут.

В финале Свитолина встретится с белоруской Александрой Соснович.