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    WTA разместила похвальное видео первой ракетки Украины

    (обновлено: )104
    Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила кадры победного матча украинки Элины Свитолиной в полуфинале престижного турнира в австралийском Брисбене.
    Элина Свитолина
    twitter.com/WTA

    "Свитолина находится под давлением и стильно выходит из-под него", — говорится в описании к видео.

    ​Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов. 

    В полуфинальной встрече посеянная под третьим номером Свитолина одолела вторую сеяную чешку Каролину Плишкову со счетом 7:5, 7:5. На корте соперницы провели 1 час 39 минут.

    В финале Свитолина встретится с белоруской Александрой Соснович.

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