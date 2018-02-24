Как Свитолина вышла в финал престижного теннисного турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

В полуфинальном матче украинская теннисистка, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер. Поединок продолжался почти полтора часа. Свитолина сделала 4 эйса против одного у соперницы и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Счет личных встреч теннисисток стал 7-5 в пользу уроженки Одессы.

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В финале Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая взяла верх над испанкой Гарбинье Мугурусой (2).

Ранее сообщалось, что Свитолина опустилась на 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), чешка Петра Квитова поднялась на 10-ю строчку.