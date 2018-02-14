Свитолина прошла в третий круг теннисного турнира в Дохе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

В матче второго раунда Свитолина (3-й номер посева) обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

За выход в 1/4 финала соревнований Свитолина поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 16) — Агнешка Радваньская (Польша).

Напомним, Элина Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).