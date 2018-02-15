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    Спорт

    Свитолина не смогла пробиться в 1/4 теннисного турнира в Дохе

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    Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила чешке Петре Квитовой (16) в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    facebook.com/elinasvitolinaofficial/Tenis Dunyasi Magazine

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в третьем раунде теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

    Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила Квитовой (16) в двух партиях со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался около полутора часов.

    Соперницей чешской теннисистки в четвертьфинале будет немка Юлия Гергес (9).

    Ранее сообщалось, что Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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