Свитолина не смогла пробиться в 1/4 теннисного турнира в Дохе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в третьем раунде теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

Свитолина, посеянная под третьим номером, уступила Квитовой (16) в двух партиях со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался около полутора часов.

Соперницей чешской теннисистки в четвертьфинале будет немка Юлия Гергес (9).

Ранее сообщалось, что Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).