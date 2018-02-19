Дебют украинских фигуристов на Олимпийских играх

Украинская пара фигуристов Александры Назаровой и Максима Никитина дебютировала на Олимпиаде в Пхенчхане и заняла 21-е место в короткой программе. Украинцы не смогли квалифицироваться в произвольную программу.

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В комментарии НОК Украины Александра и Максим заявили, что довольны прокатом несмотря на решения судей: "Мы не привыкли обсуждать решения судей. Наше дело — кататься, а судей — судить. Значит, надо больше работать. Много эмоций… Но в целом, прокатом мы довольны", — отметили фигуристы.

Ранее французская фигуристка Габриэла Пападакис во время выступления попала в пикантную ситуацию: в коротком танце у 22-летней спортсменки отстегнулась шлейка платья и зрители смогли увидеть грудь девушки.

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