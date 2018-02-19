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    Фотоленты

    Дебют украинских фигуристов на Олимпийских играх

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (69)

    (обновлено: )31720
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Damir Sagolj
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Damir Sagolj
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Damir Sagolj
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Lucy Nicholson
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Lucy Nicholson
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играх
    REUTERS Phil Noble

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    Украинская пара фигуристов Александры Назаровой и Максима Никитина дебютировала на Олимпиаде в Пхенчхане и заняла 21-е место в короткой программе. Украинцы не смогли квалифицироваться в произвольную программу.

    Смотрите также: "Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

    В комментарии НОК Украины Александра и Максим заявили, что довольны прокатом несмотря на решения судей: "Мы не привыкли обсуждать решения судей. Наше дело — кататься, а судей — судить. Значит, надо больше работать. Много эмоций… Но в целом, прокатом мы довольны", — отметили фигуристы.

    Ранее французская фигуристка Габриэла Пападакис во время выступления попала в пикантную ситуацию: в коротком танце у 22-летней спортсменки отстегнулась шлейка платья и зрители смогли увидеть грудь девушки.

    Смотрите также: Кто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко

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