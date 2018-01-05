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    Серена Уильямс передумала возвращаться на корт после рождения дочери

    (обновлено: )62
    Известная теннисистка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс решила пропустить Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бывшая первая ракетка мира, теннисистка Серена Уильямс приняла решение в 2018 году не будет выступать на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где должна была провести первый официальный турнир после рождения дочери.

    "Я могу участвовать, но я не хочу просто участвовать. Я хочу добиться большего, а для этого мне нужно немного больше времени", – приводит слова спортсменки официальный Twitter турнира.

    Напомним, свадьба Уильямс и Оганяна состоялась 19 ноября в Центре современного искусства в Новом Орлеане (США).

    На бракосочетание пара пригласила певиц Бейонсе, Келли Роуленд, актрису Еву Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистку Каролина Возняцки и ее возлюбленного — баскетболист Дэвид Ли.

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    У молодоженов еще 1 сентября родила дочь, которую они назвали Алексис Олимпия.

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