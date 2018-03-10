Жертвами Ланзы, устроившего стрельбу в школе города Ньютаун в декабре 2012 года, стали 20 детей и шестеро взрослых. В доме, в котором он проживал со своей матерью, были также обнаружены сотни патронов, ружья и ножи.
Полицейские штата Коннектикут изъяли компьютер Адама Ланза, который расстрелял 27 человек, включая 20 учеников начальной школы Сэнди Хук, однако жесткий диск, информация на котором могла пролить свет на мотивы преступления, сильно поврежден.
"От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме Обаме от президента Януковича.
По мнению психиатра-криминалиста, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, нет сомнений, что у виновника перестрелки были проблемы с психикой, которые усугубились конфликтом в семье.
Картина произошедшего в городке Ньютаун, население которого составляет 27 тысяч человек, была настолько ужасающей, что некоторым участникам операции, прибывшим на место, самим понадобилась медицинская и психологическая помощь.
Выступая, Обама не смог сдержать слез, его голос дрожал, президент не скрывал переживаний. По его словам, в стране будет объявлен траур по погибшим, "все флаги на государственных учреждениях в стране и за рубежом будут приспущены".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".