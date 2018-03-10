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    Коннектикут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Скорая в США. Архивное фото
    В Коннектикуте на студентов обрушился балкон
    08:56 11.09.2016
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    По данным полиции, рухнувший балкон третьего этажа разрушил также балконы двух нижних этажей. Пострадавшие с переломами и рваными ранами госпитализированы в близлежащие больницы.
    Полиция США на месте стрельбы в Коннектикуте
    Стрельба произошла на вечеринке в Коннектикуте, 13 человек ранены
    17:40 21.08.2016
    97Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Двое пострадавших - мужчина и женщина - получили ранения в голову, женщина находится в критическом состоянии. По данным полиции, в нападении участвовали по меньшей мере двое.
    Полиция США. Архивное фото
    Два человека стали жертвами стрельбы в Коннектикуте
    21:05 12.10.2015
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    По предварительным данным, два человека скончались от полученных огнестрельных ранений. Отдел крупных преступлений полиции Коннектикута ведет расследование.
    Флаг США
    Ученики и сотрудники школы в США эвакуированы из-за сообщения о бомбе
    17:52 27.02.2015
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    Происшествие произошло в городе Хэмден, штат Коннектикут. По информации местных СМИ, всех учеников и сотрудников школы эвакуировали и доставили в безопасное место.
    Бокс. Поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин
    Владимир Кличко отказался выходить на ринг против брата за $100 млн
    21:28 09.02.2015
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    Украинский боксер заявил, что не стал драться бы с братом на ринге ни за 100 миллионов долларов, ни за миллиард. Правда, Владимир уверен, что Виталий победил бы его.
    В Бостоне начинается суд над Джохаром Царнаевым
    В Бостоне начинается суд над Джохаром Царнаевым 
    15:13 05.01.2015
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    Сегодня в американском Бостоне начинается начинается суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении вместе со старшим братом теракта на финише Бостонского марафона в 2013 году.
    Полиция нашла самурайские мечи в доме стрелка из Коннектикута
    20:29 28.03.2013
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    Жертвами Ланзы, устроившего стрельбу в школе города Ньютаун в декабре 2012 года, стали 20 детей и шестеро взрослых. В доме, в котором он проживал со своей матерью, были также обнаружены сотни патронов, ружья и ножи.
    Вашингтон. Белый дом
    Компьютер преступника, устроившего стрельбу в школе США, поврежден
    08:14 18.12.2012
    13Стрельба в школе в США
    Полицейские штата Коннектикут изъяли компьютер Адама Ланза, который расстрелял 27 человек, включая 20 учеников начальной школы Сэнди Хук, однако жесткий диск, информация на котором могла пролить свет на мотивы преступления, сильно поврежден.
    Вашингтон. Белый дом
    Лидеры стран СНГ выразили соболезнования США
    17:37 15.12.2012
    27Стрельба в школе в США
    "От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме Обаме от президента Януковича.
    Пистолет Sig Sauer
    Психиатры назвали вероятные причины бойни в школе в США
    14:47 15.12.2012
    19Стрельба в школе в США
    По мнению психиатра-криминалиста, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, нет сомнений, что у виновника перестрелки были проблемы с психикой, которые усугубились конфликтом в семье.
    Свечи
    Кровавая бойня в начальной школе погрузила США в четырехдневный траур
    11:39 15.12.2012
    37Стрельба в школе в США
    Картина произошедшего в городке Ньютаун, население которого составляет 27 тысяч человек, была настолько ужасающей, что некоторым участникам операции, прибывшим на место, самим понадобилась медицинская и психологическая помощь.
    Пистолет Glock
    Кровавую бойню в школе в Коннектикуте устроил 20-летний Адам Ланза
    11:19 15.12.2012
    186Стрельба в школе в США
    Сын воспитательницы детского сада Нэнси Ланза без слов застрелил на глазах малышей свою мать, прежде чем свести счеты с собственной жизнью.
    Президент США Барак Обама
    Властям Коннектикута предоставят все ресурсы для помощи пострадавшим
    10:42 15.12.2012
    12Стрельба в школе в США
    "Мы же (в Вашингтоне) должны отбросить все политические разногласия, чтобы решить проблемы повторения таких инцидентов", - сказал Обама.
    Вашингтон. Белый дом
    Флаги приспустят в США в знак траура по погибшим в школе детям
    10:16 15.12.2012
    5Стрельба в школе в США
    Выступая, Обама не смог сдержать слез, его голос дрожал, президент не скрывал переживаний. По его словам, в стране будет объявлен траур по погибшим, "все флаги на государственных учреждениях в стране и за рубежом будут приспущены".
    Пистолет Sig Sauer
    Американец, устроивший стрельбу в школе, убил своих родителей
    22:15 14.12.2012
    10Стрельба в школе в США
    В числе погибших оказалась мать стрелка, работавшая в школе, а перед выходом из дома Ланца застрелил своего отца.
    Пистолет Glock
    Стрельбу в американской школе, предположительно, устроил отец ученика
    21:34 14.12.2012
    10Стрельба в школе в США
    Также убиты сам предполагаемый преступник, директор школы и школьный психолог. Полиция обнаружила на месте происшествия, по меньшей мере, два пистолета: Glock и Sig Sauer.
    Президент США Барак Обама
    Обама распорядился сделать все для расследования стрельбы в школе
    20:59 14.12.2012
    7Стрельба в школе в США
    "Президент дал указание ФБР подключиться к расследованию. Глава государства будет получать информацию о развитии событий в реальном времени", - сказал официальный представитель Белого дома.
    Полиция США
    Среди погибших при стрельбе в американской школе 18 детей
    20:38 14.12.2012
    27Стрельба в школе в США
    Ранее сообщалось, что в школе, которая выполняла также функции детского сада, погибли, по меньшей мере, 27 человек, среди них были дети.
    Число жертв стрельбы в американской школе возросло до 27 человек
    20:15 14.12.2012
    6Стрельба в школе в США
    Мать одного из учеников школы рассказала журналистам, что слышала десятки выстрелов. В момент стрельбы в школе находилось не менее 600 детей.
    Полиция США
    СМИ сообщают о многочисленных жертвах стрельбы в школе в Коннектикуте
    19:39 14.12.2012
    4Стрельба в школе в США
    Ранее сообщалось о стрельбе на территории школы, эвакуации людей из нее, а также о ранении нескольких человек. Канал CNN сообщил о гибели одного из учеников.
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