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    В мире

    В США шесть полицейских ранены при освобождении заложницы

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    В американском штате Коннектикут полиция прибыла на вызов о предполагаемом правонарушении в одном из домов. Специальный отряд провел штурм здания, в этот момент раздался взрыв.
    Стрельба в американском штате Висконсин
    @fox6now

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел во время полицейской операции по задержанию подозреваемого в американском штате Коннектикут, шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает телеканал NBC.

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    Как заявил представитель полиции штата Марк Гельвин, полиция прибыла на вызов о предполагаемом правонарушении в одном из домов города. Мужчина на месте происшествия забаррикадировался в доме и отказался общаться с полицией. Специальный отряд провел штурм здания. Когда полицейское стали "прочесывать" дом, они услышали взрыв в сарае, расположенном рядом с домом.

    По словам Гельвина, шесть человек получил ранения, все они направлены в местную больницу. Причина взрыва неизвестна.

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