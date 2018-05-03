В США шесть полицейских ранены при освобождении заложницы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел во время полицейской операции по задержанию подозреваемого в американском штате Коннектикут, шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает телеканал NBC.

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Как заявил представитель полиции штата Марк Гельвин, полиция прибыла на вызов о предполагаемом правонарушении в одном из домов города. Мужчина на месте происшествия забаррикадировался в доме и отказался общаться с полицией. Специальный отряд провел штурм здания. Когда полицейское стали "прочесывать" дом, они услышали взрыв в сарае, расположенном рядом с домом.

По словам Гельвина, шесть человек получил ранения, все они направлены в местную больницу. Причина взрыва неизвестна.

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