наверх
10.03.201818:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ФК Галатасарай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    "Галатасарай" приобрел у киевского "Динамо" Беланда за 8 млн евро
    15:41 30.06.2017
    77
    Сумма трансфера может увеличиться на два миллиона евро за счет бонусов. Сам 27-летний Беланда подписал с "Галатасараем" четырехлетний контракт с зарплатой 3,35 миллиона евро за сезон.
    Мирча Луческу
    Луческу в конце мая уйдет с поста главного тренера "Зенита" - СМИ
    01:33 09.05.2017
    2522
    Турецкие СМИ сообщают, что руководство стамбульского "Галатасарая" несколько раз уже созванивалось с нынешним тренером "Зенита" Мирчей Луческу по поводу его возможного перехода в турецкий клуб на пост генерального или спортивного директора.
    Гол Ибрагимовича
    "МЮ" разгромил "Галатасарай" в товарищеском матче, Ибрагимович забил гол 
    00:13 31.07.2016
    411
    Субботняя игра завершилась победой "МЮ" со счетом 5:2, свой первый гол в составе манкунианцев забил нападающий Златан Ибрагимович (4-я минута), для которого этот матч был дебютным в составе английской команды.
    Футбол. Церемония жеребьевки чемпионата Европы 2016
    УЕФА на год отстранил турецкий "Галатасарай" от участия в еврокубках
    15:00 02.03.2016
    132
    Согласно информации, размещенной на официальном сайте УЕФА, "Галатасарай" будет отстранен от участия в европейском клубном турнире, в который он квалифицируется в ближайшие два сезона.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги