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    "Манчестер Юнайтед" не продлил контракт с Ибрагимовичем

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    Английская премьер-лига опубликовала списки игроков, у которых истекли сроки контрактов с клубами. В их числе есть Златан Ибрагимович, таким образом, он стал свободным агентом.
    Златан Ибрагимович. Архивное фото
    REUTERS Darren Staples Livepic

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    Английская премьер-лига в пятницу на своем официальном сайте опубликовала списки игроков, у которых истекли сроки контрактов с клубами. В числе футболистов "Манчестер Юнайтед" числится лишь Ибрагимович.

    Во время поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Видео
    Видеоканал Manchester United Türkiye на Youtube
    Златан Ибрагимович схватил Симона Кьера за горло во время матча

    Таким образом, швед стал свободным агентом, отыграв в "Юнайтед" один сезон, сообщает Р-Спорт.

    Ибрагимович получил травму 20 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". У 35-летнего нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена, в связи с чем допускалось, что он может завершить карьеру. Он перенес операцию в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США) в начале мая. По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что швед не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

    В конце мая Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом, и подписал его: "Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди".

    В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед".

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