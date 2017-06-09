"Манчестер Юнайтед" не продлил контракт с Ибрагимовичем

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Английская премьер-лига в пятницу на своем официальном сайте опубликовала списки игроков, у которых истекли сроки контрактов с клубами. В числе футболистов "Манчестер Юнайтед" числится лишь Ибрагимович.

Таким образом, швед стал свободным агентом, отыграв в "Юнайтед" один сезон, сообщает Р-Спорт.

Ибрагимович получил травму 20 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". У 35-летнего нападающего были диагностированы значительные повреждения связок колена, в связи с чем допускалось, что он может завершить карьеру. Он перенес операцию в одном из медицинских центров в Питтсбурге (США) в начале мая. По предварительным прогнозам врачей, ожидалось, что швед не сможет играть по меньшей мере до конца 2017 года.

В конце мая Ибрагимович в своем аккаунте в Instagram опубликовал короткое видео, на котором он босиком тренируется на поле с мячом, и подписал его: "Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди".

В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед".