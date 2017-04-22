Златан Ибрагимович может завершить карьеру из-за травмы - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. У шведского форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича разрыв крестообразных связок правого колена, сообщает Record со ссылкой на собственный источник, информирует Р-Спорт.

Таким образом футболист может завершить карьеру из-за этой серьезной травмы. Восстановление после подобных травм занимает от шести до девяти месяцев. У Ибрагимовича уже этим летом заканчивается контракт с "МЮ".

Напомним, футболист получил травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" — 35-летний швед неудачно приземлился на правую ногу и его колено выгнулось в обратную сторону.

Шведский нападающий в текущем сезоне принял участие в 46 матчах "Манчестер Юнайтед" в различных турнирах, забил 28 мячей и отдал 10 передач. В "МЮ" он с лета 2016 года. За это время успел завоевать с клубом Кубок лиги и Суперкубок Англии по футболу.