наверх
10.03.201821:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Футбольная ассоциация Англии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    В Британии Ибрагимовича и Мингса обвиняют в агрессивном поведении
    17:56 06.03.2017
    119
    Обвинение предъявлено в связи с двумя инцидентами в конце первого тайма матча, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014
    FA и ФИФА выяснят, является ли футбол причиной слабоумия
    15:21 10.04.2016
    177
    Глава медицинского отдела FA доктор Йен Бисли намерен выяснить, есть ли опасность для игроков в долгосрочной перспективе получить проблемы со здоровьем из-за футбола.
    Игрок сборной Англии Уэйн Руни
    Уэйн Руни признан лучшим футболистом сборной Англии в 2014 году
    22:38 08.01.2015
    79
    За 29-летнего форварда отдали 27% голосов. Второе место в опросе занял нападающий лондонского "Арсенала" Дэнни Уэлбек (11%), третье - полузащитник "Ливерпуля" Рахим Стерлинг (7%).
    Футбол. Арбитр. Архивное фото
    "Астон Вилла" оштрафована на 30 тыс фунтов за поведение игроков в матче с "МЮ"
    02:17 31.12.2014
    57
    По этой же причине был оштрафован и "Шеффилд Юнайтед" по итогам четвертьфинального матча Кубка лиги против "Саутгемптона" (1:0) 16 декабря. Клуб оштрафован на 4 тысячи фунтов.
    Пострадавший
    Экс-глава PFA Кларк Карлайл попал в больницу после ДТП
    01:51 23.12.2014
    91
    После аварии, подробности которой пока не разглашаются, 35-летний Карлайл был доставлен в главную больницу Лидса.
    Марио Балотелли
    Марио Балотелли в детстве пытался покрасить кожу в розовый цвет - СМИ
    23:35 07.12.2014
    75
    Темнокожий нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Марио Балотелли в детстве пытался покрасить кожу в розовый цвет, чтобы не отличаться от сверстников, сообщает Metro со ссылкой на The Sun.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги