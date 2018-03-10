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    агрессия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
    Глава Каталонии обвинил короля Испании в агрессии против Каталонии
    02:56 22.10.2017
    887Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, "они становились все более сильными и решительными".
    Флаги Украины и России
    "Российская агрессия" для внутриполитического употребления
    19:12 04.09.2017
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    Если в украинском национальном законодательстве и закрепят Россию в качестве "агрессора", то нужно понимать: это всё равно будет только политическое заявление, внутренняя национальная оценка ситуации, указывают политологи.
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
    В Британии Ибрагимовича и Мингса обвиняют в агрессивном поведении
    17:56 06.03.2017
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    Обвинение предъявлено в связи с двумя инцидентами в конце первого тайма матча, которые остались без внимания арбитра, но были зафиксированы видеокамерами.
    НАТО
    В НАТО отработают реакцию на гипотетическую военную агрессию с Востока – СМИ
    17:06 31.01.2016
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    Симуляция состоится в конце двухдневного заседания министров обороны стран альянса 11 февраля. Министры хотят смоделировать реакцию на атаку против НАТО с Востока.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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