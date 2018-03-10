По словам главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, "они становились все более сильными и решительными".
Если в украинском национальном законодательстве и закрепят Россию в качестве "агрессора", то нужно понимать: это всё равно будет только политическое заявление, внутренняя национальная оценка ситуации, указывают политологи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".