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    • Источники: РИА Новости Украина
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    В попытке оправдать свои слова многие политики высказывают надежду, что Трамп изменится, и его действия как президента будут отличаться от высказываний Трампа-кандидата.
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    01:29 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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