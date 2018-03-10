Скандальный итальянец Марио Балотелли получил третью красную карточку в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал его на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер.
Отметим, что 26-летний форвард, в текущем сезоне в 9 матчах за "Ниццу" во всех турнирах забивший 7 голов, получил повреждение на тренировке. Встреча группы I между "Ниццой" и "Шальке" пройдет в четверг в немецком Гельзенкирхене.
Темнокожий нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Марио Балотелли в детстве пытался покрасить кожу в розовый цвет, чтобы не отличаться от сверстников, сообщает Metro со ссылкой на The Sun.
Марио Балотелли согласился на 50-процентное сокращение зарплаты ради перехода в "Ливерпуль", который рассматривает Самюэля Это'о в качестве подстраховки на тот случай, если итальянского футболиста забракует Брендан Роджерс, пишет The Guardian.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".