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    Марио Балотелли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Марио Балотелли. Архивное фото
    Агент Балотелли пообещал "отрезать футболисту язык" за ругань в адрес судьи
    08:39 24.02.2017
    107
    Скандальный итальянец Марио Балотелли получил третью красную карточку в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал его на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли пропустит матч Лиги Европы с "Шальке" из-за травмы
    22:28 22.11.2016
    32
    Отметим, что 26-летний форвард, в текущем сезоне в 9 матчах за "Ниццу" во всех турнирах забивший 7 голов, получил повреждение на тренировке. Встреча группы I между "Ниццой" и "Шальке" пройдет в четверг в немецком Гельзенкирхене.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли перешел из "Ливерпуля" в "Ниццу"
    00:22 01.09.2016
    104
    Балотелли перешел в "Ливерпуль" из "Милана" летом 2014 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий на правах аренды выступал за "Милан" и забил 3 гола в 23 матчах.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Марио Балотелли может вернуться в "Ливерпуль" - агент футболиста
    11:53 02.01.2016
    109
    В текущем сезоне форвард на правах аренды выступает за "Милан". За время отсутствия Балотелли в "Ливерпуле" сменился главный тренер.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли перенесет операцию и может вернуться на поле после Рождества
    11:38 11.11.2015
    31
    Ранее футболист итальянского "Милана" пробовал консервативное лечение, но в итоге ему потребуется операция, чтобы залечить травму паха.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Нападающий Балотелли заявил, что стиль игры "Ливерпуля" не подходил ему
    14:50 27.08.2015
    43
    Нападающий Марио Балотелли объяснил, что стиль игры "Ливерпуля", который выбрал наставник команды Брендан Роджерс, ему не подходит и мешает раскрыться, как игроку.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    СМИ: "Ливерпуль" намерен продать Балотелли за 10 млн фунтов
    12:24 31.07.2015
    56
    Итальянский нападающий вместе со своим соотечественником форвардом Фабио Борини и испанским защитником Хосе Энрике тренируется отдельно от основного состава команды.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Роджерс опроверг слухи о возможном уходе Балотелли из "Ливерпуля"
    20:08 27.12.2014
    49
    Балотелли перешел в "Ливерпуль" из "Милана" в конце августа. В 15 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах итальянский нападающий забил лишь 2 гола.
    Марио Балотелли
    Марио Балотелли в детстве пытался покрасить кожу в розовый цвет - СМИ
    23:35 07.12.2014
    75
    Темнокожий нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Марио Балотелли в детстве пытался покрасить кожу в розовый цвет, чтобы не отличаться от сверстников, сообщает Metro со ссылкой на The Sun.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли в Twitter засыпали оскорблениями после поста об "МЮ"
    06:02 22.09.2014
    73
    Темнокожий форвард "Ливерпуля" на своей странице в микроблоге в Twitter нелестно отозвался об игое "МЮ", после чего в его адрес посыпались оскорбления.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли может дебютировать за "Ливерпуль" в матче с "Тоттенхэмом" - Роджерс
    14:38 27.08.2014
    26
    Главный тренер "красных" Брендан Роджерс заявил, что Балотелли находится "в очень хорошем состоянии".
    Марио Балотелли. Архивное фото
    "Ливерпуль" подпишет контракт с Это'о, если переход Балотелли сорвется - СМИ
    06:36 23.08.2014
    68
    Марио Балотелли согласился на 50-процентное сокращение зарплаты ради перехода в "Ливерпуль", который рассматривает Самюэля Это'о в качестве подстраховки на тот случай, если итальянского футболиста забракует Брендан Роджерс, пишет The Guardian.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли находится в шаге от перехода в "Ливерпуль" - СМИ
    12:24 21.08.2014
    28
    Форвард сборной Италии по футболу Марио Балотелли близок к переходу из "Милана" в "Ливерпуль", сообщает Sky Sport.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Нападающий "Милана" Балотелли не перейдет в "Ливерпуль" - Роджерс
    09:45 04.08.2014
    44
    Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс исключил возможность перехода нападающего "Милана" и сборной Италии по футболу Марио Балотелли в стан "красных".
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Футболист сборной Италии Балотелли вновь замечен с сигаретой
    10:46 07.07.2014
    68Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающий "Милана" и сборной Италии по футболу Марио Балотелли вновь был замечен с сигаретой, сообщает Daily Mail. На данный момент Балотелли со своей невестой находится в отпуске в Майами.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Берлускони заявил, что не сможет продать Балотелли за 35 млн евро после ЧМ
    16:35 04.07.2014
    41Чемпионат мира по футболу 2014
    Президент "Милана" посетовал, что "после сборной Италии на этом чемпионате мира больше всех потерял я".
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли не согласен с критикой в свой адрес на ЧМ
    18:52 25.06.2014
    52Чемпионат мира по футболу 2014
    Итальянский нападающий Марио Балотелли ответил на критику со стороны болельщиков сборной и заявил, что не заслужил обвинений в неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Бразилии.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли и Иммобиле выйдут в основном составе на матч с Уругваем
    18:30 24.06.2014
    46Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающие Марио Балотелли и Чиро Иммобиле попали в стартовый состав сборной Италии на решающий матч группового раунда чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли хочет поцелуй Елизаветы II за победу Италии над Коста-Рикой
    07:12 20.06.2014
    75Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли заявил, что в случае победы его команды над сборной Коста-Рики хотел бы получить поцелуй в щеку от королевы Великобритании.
    Футболист Марио Балотелли
    Футболист "Милана" Балотелли собрался жениться на модели Негеше
    16:31 10.06.2014
    96
    "Она сказала "да". Самое главное "да" в моей жизни, - написал игрок на своей странице в Twitter. - Я люблю тебя, моя жена".
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