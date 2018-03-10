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Отметим, что 26-летний форвард, в текущем сезоне в 9 матчах за "Ниццу" во всех турнирах забивший 7 голов, получил повреждение на тренировке. Встреча группы I между "Ниццой" и "Шальке" пройдет в четверг в немецком Гельзенкирхене.