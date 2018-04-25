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    Ливерпуль шокирован: фанаты "Ромы" задержаны за покушение перед матчем ЛЧ

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    Двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет из Рима арестованы по подозрению в покушении на убийство, - сообщает британская полиция. В общей сложности задержаны 9 человек по подозрению в нападении, хранение оружия, нарушение общественного порядка.
    Момент нападения фанатов Ромы на людей в Ливерпуле
    Фото https://twitter.com/bbcsport_david

    КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Два болельщика итальянского футбольного клуба "Рома" были арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.

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    Как отмечает издание, инцидент произошел за час до стартового свистка, который прозвучал в 21:45 24 апреля. Фанаты, на которых не было клубной атрибутики, направились к бару рядом со стадионом. Свидетели утверждают, что некоторые итальянские болельщики размахивали ремнями, другие несли с собой молотки.

    Фото https://twitter.com/bbcsport_david
    Британский спортивный журналист сделал фото, как болельщики "Ромы" несут молотки перед столкновениями в Ливерпуле

    В результате нападения пострадал 53-летний мужчина, который потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Впоследствии он был доставлен в больницу, его состояние описывалось как критическое.

    "Двое мужчин в возрасте 25 и 26 лет из Рима арестованы по подозрению в покушении на убийство и доставлены в полицейский участок, где их будут допрашивать детективы", - сказал представитель полиции, добавивший, что ведется расследование применения пиротехники за пределами арены до игры. Полиция сообщила, что в общей сложности арестовала девять человек, в том числе по подозрению в нападении, хранение оружия, нарушение общественного порядка.

    "Ливерпуль" на официальном сайте сообщил, что шокирован произошедшим. "Наши мысли в первую очередь обращены к жертве и его семье в это трудное время. Мы предложим им нашу поддержку. Клуб сотрудничал с экстренными службами сразу после инцидента и продолжит поддерживать с ними связь", - говорится в сообщении.

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    Матч закончился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2, ответная игра пройдет 2 мая в Риме.

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