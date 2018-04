Ливерпуль шокирован: фанаты "Ромы" задержаны за покушение перед матчем ЛЧ

КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Два болельщика итальянского футбольного клуба "Рома" были арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, инцидент произошел за час до стартового свистка, который прозвучал в 21:45 24 апреля. Фанаты, на которых не было клубной атрибутики, направились к бару рядом со стадионом. Свидетели утверждают, что некоторые итальянские болельщики размахивали ремнями, другие несли с собой молотки.

В результате нападения пострадал 53-летний мужчина, который потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Впоследствии он был доставлен в больницу, его состояние описывалось как критическое.

Group of #Roma fans left an old fella in a proper bad way before game. #lfc pic.twitter.com/6ZCk66kPJB