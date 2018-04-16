наверх
16.04.201816:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.12+ 0.14
  • EUR32.18+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Культура

    Рианна шокировала фанатов фотографиями своих ног

    (обновлено: )54403
    Певица показала модный вид с фестивале Coachella 2018, который вызвал особое разочарование поклонников. На фото бросаются в глаза не слишком худые ноги Рианны, которые выглядят непропорциональными и очень большими.
    Рианна
    badgalriri

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рианна набирает вес на глазах у своих поклонников. В последнее время певица не может похвастаться идеальными формами и выбирает наряды, которые скрывают ее тело. Звезда делится своими фото, которые должны быть сексуальными, но таковыми, увы, уже не являются.

    Смотрите также: Без одежды и в купальнике. Украинская "Барби" на отдыхе в Мексике

    Певица показала модный вид с фестивале Coachella 2018, который вызвал особое разочарование поклонников. На фото певица позирует в полупрозрачном блузке, которая обнажает грудь. На фото бросаются в глаза не слишком худые ноги Рианны, которые выглядят непропорциональными и очень большими.

    badgalriri
    Рианна

    Ранее Рианна снялась топлесс. Она лишь прикрыла грудь руками. Фото звезда обнародовала в своем Instagram.

    badgalriri
    Рианна

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Сирии Башар Асад
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Ренат Кузьмин
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство