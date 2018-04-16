Рианна шокировала фанатов фотографиями своих ног

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Рианна набирает вес на глазах у своих поклонников. В последнее время певица не может похвастаться идеальными формами и выбирает наряды, которые скрывают ее тело. Звезда делится своими фото, которые должны быть сексуальными, но таковыми, увы, уже не являются.

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Певица показала модный вид с фестивале Coachella 2018, который вызвал особое разочарование поклонников. На фото певица позирует в полупрозрачном блузке, которая обнажает грудь. На фото бросаются в глаза не слишком худые ноги Рианны, которые выглядят непропорциональными и очень большими.

badgalriri Рианна

Ранее Рианна снялась топлесс. Она лишь прикрыла грудь руками. Фото звезда обнародовала в своем Instagram.