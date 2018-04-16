Без одежды и в купальнике. Украинская "Барби" на отдыхе в Мексике

Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби. Девушка активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 470 тысяч подписчиков.

Каждый из снимков мгновенно набирает тысячи "лайков". В этот раз Лукьянова похвасталась отдыхом в Акапулько – мексиканском курортном городе на побережье Тихого океана.

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Для усиления схожести Лукьянова использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и наносит самостоятельно.