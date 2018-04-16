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    Фотоленты

    Без одежды и в купальнике. Украинская "Барби" на отдыхе в Мексике

    (обновлено: )51001
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21
    Одесская Барби Валерия Лукьянова
    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова
    instagram.com/valeria_lukyanova21

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    Одесская "Барби" Валерия Лукьянова

    Валерия Лукьянова, известная как Одесская Барби и Аматуе, получила известность благодаря внешней схожести с куклой Барби. Девушка активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят почти 470 тысяч подписчиков.

    Каждый из снимков мгновенно набирает тысячи "лайков". В этот раз Лукьянова похвасталась отдыхом в Акапулько – мексиканском курортном городе на побережье Тихого океана.

    Смотрите также: Горячая красотка, которая никого не оставит равнодушным

    Для усиления схожести Лукьянова использует увеличивающие радужку цветные контактные линзы и макияж, который обычно придумывает и наносит самостоятельно.

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