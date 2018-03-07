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    Спорт

    "Ливерпулю" хватило ничьей с "Порту" для выхода в 1/4 финала ЛЧ

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    Встреча, прошедшая во вторник в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который прошел в Португалии 14 февраля, завершился разгромом хозяев со счетом 0:5.
    Матч Ливерпуль - Порту
    @LFC

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Футболисты английского "Ливерпуля" сыграли вничью с португальским "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробились в четвертьфинал турнира.

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Ливерпуле на "Энфилде", завершилась со счетом 0:0.

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    "Красные" пробились в следующую стадию турнира за счет победы в выездном матче, который прошел в Португалии 14 февраля и завершился со счетом 5:0 в пользу "Ливерпуля".

    Ранее также определился еще один участник 1/4 финала ЛЧ: мадридский "Реал" на выезде обыграл ПСЖ со счетом 2:1.

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