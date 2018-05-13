"Ливерпуль" пробился в Лигу чемпионов

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Ливерпуля" разгромили на своем поле "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 38-го тура чемпионата Англии и финишировали в зоне Лиги чемпионов, заняв четвертое место, а "Суонси Сити" уступил дома "Сток Сити" и стал третьим клубом, который покинул английскую премьер-лигу по итогам сезона.

Встреча "Ливерпуль" — "Брайтон", прошедшая на "Энфилде", завершилась со счетом 4:0. Отличились Мохамед Салах (26-я минута), Деян Ловрен (40), Доминик Соланке (53) и Эндрю Робертсон (85). Салах с 32 мячами стал лучшим бомбардиром сезона и установил новый рекорд результативности премьер-лиги.

"Суонси" уступил дома "Сток Сити" со счетом 1:2. На гол Энди Кинга (14) гости ответили мячами Папа Ндиайе (31) и Питера Крауча (41), а Джердан Шакири не смог реализовать пенальти в ворота хозяев (54). После этого поражения "Суонси" лишился шансов на сохранение места в премьер-лиге.

Другие результаты тура:

"Ньюкасл Юнайтед" — "Челси" — 3:0,

"Тоттенхэм Хотспур" — "Лестер Сити" — 5:4,

"Вест Хэм Юнайтед" — "Эвертон" — 3:1,

"Бернли" — "Борнмут" — 1:2,

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити" — 0:1,

"Кристал Пэлас" — "Вест Бромвич Альбион" — 2:0,

"Хаддерсфилд Таун" — "Арсенал" — 0:1.

Чемпионом Англии досрочно стал "Манчестер Сити", который по итогам 38 туров набрал рекордные 100 очков. Второе место занял "Манчестер Юнайтед" (81), третьим стал "Тоттенхэм" (77), а "Ливерпуль" (75) — четвертым. Эти команды представят Англию на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Экс-чемпион Англии "Челси" (70) финишировал пятым, "Арсенал" (63) занял шестое место, "Бернли" (54) стал седьмым. "Челси" и "Арсенал" выступят в следующем сезоне на групповом этапе Лиги Европы, а "Бернли" начнет борьбу в турнире с квалификации.

"Суонси" занял 18-е место, набрав 33 очка, также премьер-лигу по итогам сезона покинули "Сток Сити" (19-е место, 33) и "Вест Бромвич Альбион" (20-е, 31).

Напомним, 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля".