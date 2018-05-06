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    СМИ узнали программу пребывания финалистов ЛЧ в Киеве

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    На финальный поединок самого престижного футбольного клубного турнира Европы команды выйдут в своих традиционных цветах: "Реал" - в белой форме, а "Ливерпуль" - в красной.
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    Игрок ФК Реал Серхио Рамос. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Участники финала текущего сезона Лиги чемпионов испанский "Реал" из Мадрида и английский "Ливерпуль" из одноименного города прибудут в Киев в один день — 24 мая. Решающая игра состоится 26-го числа.

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    Планируется, что мадридцы приземлятся в Киеве после обеда и остановятся в фешенебельном отеле "Опера". Зато мерсисайдцы разместятся в не менее роскошном пятизвездочном "Интерконтиненталь", пишет ресурс "Команда №1".

    Отмечается, что на сам финальный поединок самого престижного футбольного клубного турнира Европы команды выйдут в своих традиционных цветах: "Реал" — в белой форме, а "Ливерпуль" — в красной.

    Пресс-конференции и открытые тренировки на НСК "Олимпийский" пройдут 25 мая.

    Журналисты смогут начинать задавать вопросы руководителю "Ливерпуля" Юргену Клоппу в 17:15, а в 18:00 его подопечные выйдут опробовать газон НСК "Олимпийский". Зинедин Зидан начнет общаться с представителями СМИ в 19:15, а в 20:00 уже "Реал" проведет публичные занятия.

    Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.

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