СМИ узнали программу пребывания финалистов ЛЧ в Киеве

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Участники финала текущего сезона Лиги чемпионов испанский "Реал" из Мадрида и английский "Ливерпуль" из одноименного города прибудут в Киев в один день — 24 мая. Решающая игра состоится 26-го числа.

Планируется, что мадридцы приземлятся в Киеве после обеда и остановятся в фешенебельном отеле "Опера". Зато мерсисайдцы разместятся в не менее роскошном пятизвездочном "Интерконтиненталь", пишет ресурс "Команда №1".

Отмечается, что на сам финальный поединок самого престижного футбольного клубного турнира Европы команды выйдут в своих традиционных цветах: "Реал" — в белой форме, а "Ливерпуль" — в красной.

Пресс-конференции и открытые тренировки на НСК "Олимпийский" пройдут 25 мая.

Журналисты смогут начинать задавать вопросы руководителю "Ливерпуля" Юргену Клоппу в 17:15, а в 18:00 его подопечные выйдут опробовать газон НСК "Олимпийский". Зинедин Зидан начнет общаться с представителями СМИ в 19:15, а в 20:00 уже "Реал" проведет публичные занятия.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.