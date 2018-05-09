Один из ключевых игроков "Ливерпуля" рискует пропустить финал ЛЧ в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полузащитник английского "Ливерпуля" Эмре Джан вряд ли успеет восстановиться после травмы к финалу футбольной Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает Telegraph.

Джан прошел медицинское обследование в связи с травмой спины в понедельник, но оно не дало полной ясности. По информации издания, по этой причине 24-летний полузащитник по-прежнему находится в Германии на лечении.

Отмечается, что даже если Джан приступит к тренировкам 14 мая, он вряд ли успеет набрать оптимальную форму к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве. Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявлял, что ближайшее медобследование станет для игрока решающим.

Игрок получил повреждение спины 17 марта в матче чемпионата Англии с "Уотфордом". С тех пор Джан, который в текущем сезоне провел в составе "Ливерпуля" 37 игр и забил шесть мячей, на поле не появлялся.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.