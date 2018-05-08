АМКУ занялся гостиницами, поднявшими цены на сотни процентов в Киеве перед ЛЧ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц Киева из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов, сообщил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелей на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", — сообщил Хмельницкий в Facebook.

По его словам, сейчас слишком рано говорить о возможном сговоре или даже открытии дела — информации недостаточно.

"Я лично надеюсь, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, ведь спрос движет не только ценой, но и предложением. Поднятие цен во время спортивных событий — обычная практика для рыночных отношений, но подъем на сотни процентов — ненормальная ситуация", — написал Хмельницкий.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.