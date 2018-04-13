Часы отчаянья. Все больше бразильцев бегут в Европу

РИА Новости Украина

Напуганные постоянно растущим уровнем уличного насилия в Бразилии, экономической и политической нестабильностью и растущей стоимостью жизни, бразильцы все чаще подают документы на вид на жительство и гражданство стран ЕС, в частности Португалии, Италии и Испании, сообщает Евростат.

Данные европейской статистики за 2016 год (последний год, за который есть статистика) показывают, что впервые Бразилия вошла в десятку стран, чьи граждане получили наибольшее количество гражданств стран ЕС. Из 995 тысяч людей, ставших гражданами ЕС в 2016 году – 21 тысяча были бразильцами (10 место, в первую тройку вошли Марокко, Албания и Индия). Самыми привлекательными для бразильцев направлениями стали Португалия (36%), Италия (27%) и Испания (15%). Причем в Португалии из 25 тысяч выданных гражданств в позапрошлом году бразильцы получили 8 тысяч.

В интервью Sputnik Бразилия Маркус Винисиус Фрейтас (Marcus Vinícius Freitas), преподаватель международных отношений в Фонде имени Арманду Алвареса Пентеаду (Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP), сообщил, что это третья волна бразильской эмиграции. Так, первая случилась в 80-тые годы, когда страна столкнулась с гиперинфляцией. Затем в 90-тые и в начале нулевых популярным направлением для бразильцев стали США. Тысячи бразильцев тогда устремились в разные штаты (особенно в Майами) за американской мечтой. В этот раз очередь Европы.

REUTERS Valentyn Ogirenko Флаг ЕС

"Я жил в Португалии в 80-тые, интересной чертой того потока мигрантов было то, что мы тогда жили в очень тяжелой экономической обстановке в Бразилии. Потом были США, Майями, в 90-тые. В последнее время из-за небезопасности и нестабильности в Бразилии и высокой стоимости жизни мы наблюдаем новый поток уезжающих бразильцев, в этот раз в Европу. Многие бразильцы по причине своего происхождения выбирают гражданство Португалии, Испании и Италии", говорит эксперт.

Интересно, что в этот раз в "исходе" участвуют представители среднего класса или даже верхних слоев среднего класса в поисках лучшего уровня жизни, а именно безопасности передвижения и четких правил функционирования государства и его экономики. Приезд таких мигрантов "с деньгами в кармане" спровоцировал рост цен на недвижимость, что как следствие привело к джентрификации – то есть миграции городского населения из центра на периферию больших городов из-за роста цен на недвижимость. Это провоцирует определенный рост уровня ксенофобии к таким иностранцам, заключает Фрейтас.

"Основная печаль – это то, что выбирая опцию эмигрировать, бразилец учитывает, что в наши дни намного дороже быть бразильцем, чем быть европейцем. Быть бразильцем сейчас – это круглый год платить за страховку, жилье и налог на владение автомобилем [IPVA]. Быть бразильцем в наши дни очень дорого", говорит эксперт.

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Одной из бразильянок, которая готовится к переезду в Португалию, является специалист по цифровому маркетингу из Рио-де-Жанейро Диана Рамуш (Diana Ramos). 18 апреля она поедет туда на месяц, чтобы решить, где ей обосноваться. Путешествие она начнет с Лиссабона.

"Это разведывательная поездка, я получила гражданство в 2015, но тогда еще не думала о переезде, однако в конце 2016 и начале 2017 эта идея звучала в голове все громче и в итоге в конце прошлого года я решила спланировать поездку. Внутри моей специальности сейчас все сложно, у меня есть безработные коллеги или работающие, но с очень низким качеством жизни. Стоимость жизни слишком высокая по отношению к ее качеству и насилия все больше. Я все меньше выхожу из дома", поделилась она своей историей.

Диана говорит, что все больше ее друзей и подруг переезжает в Европу. Три в Англии, две в Бельгии, одна в Мадриде и шесть в Португалии. Она признает, что большой спрос на жилье со стороны иностранцев в Португалии привел к появлению пузыря в сфере недвижимости, особенно в Лиссабоне, где цены на покупку и съем жилья выросли почти в два раза по сравнению с концом прошлого года. Это вынуждает людей искать жилье в пригородах, но это не проблема ввиду их хорошей транспортной доступности.

Однако Диана отмечает, что получение португальского гражданства – процедура долгая и трудная. Даже несмотря на то, что ее дед был португальцем, жившим в Бразилии, ей пришлось потратить год и 3 тысячи бразильских реалов (почти тысяча долларов), чтобы пройти все необходимые процедуры. При этом, это того стоило – стоимость жизни в Португалии ниже, чем в Бразилии, даже несмотря на то, что евро в четыре раза дороже реала, считает Диана.