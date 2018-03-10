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    Frontex

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Мигранты с Ближнего Востока пересекают границу Хорватии и Словении.
    Рекордные 1,2 млн нелегальных мигрантов пересекли границы ЕС - Frontex
    15:12 10.11.2015
    175Мигранты штурмуют ЕС
    По данным европейского пограничного агентства, с января по октябрь был поставлен по количеству нелегальных мигрантов. Поток беженцев превышает прошлогодний показатель в четыре раза.
    Мигранты на греческом острове Кос
    Рекордные 107 тысяч мигрантов прибыли в июле к границам ЕС - Frontex
    19:20 18.08.2015
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    В сообщении агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отмечается, что в июле 2014 года число приехавших в ЕС мигрантов было втрое меньше.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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