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    Зарубежье

    Европа растеряла свою сексуальную идентичность

    (обновлено: )14630
    Сегодняшний Запад "клинически" уже мертв. Утратив свою духовную и культурную идентичность, под влиянием беспрецедентного кризиса, он проваливается в демографическую яму, считает итальянский автор.
    Флаг ЕС
    REUTERS Francois Lenoir

    РИА Новости Украина

    Когда нация утрачивает контакт со своими корнями, заменяя традиционные ценности искусственными, она быстро деградирует, перестает творить и исчезает. Это все чаще можно сказать о Европе.

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    "Европа будет спасена, только если в ней снова начнут рождаться дети. Мы утратили связи с традициями и нам суждено исчезнуть", — как сказал недавно Эудженио Маццарелла (Eugenio Mazzarella), философ и экс-депутат парламента от Демпартии.

    Какими последствиями грозит Европе потеря идентичности? Почему европейское общество все больше утрачивает моральные ценности? Об этом Sputnik Italia беседует с Джанлукой Марлеттой (Gianluca Marletta), эссеистом, автором книг "Фабрика манипуляций" и "Унисекс": утрата сексуальной идентичности".

    Джанлука, в чем состоят ценности Европы на сегодняшний день?

    — Как ни парадоксально, создается впечатление, что сегодняшняя Европа стремится к "отрицанию" всех своих ценностей. Сегодня в европейском обществе воспевают все временное и бессмысленное. Ни одна цивилизация не способна процветать и, что главное, продолжительно существовать, если она основывается на таких противоречивых началах, как сегодняшнее западное общество.

    Почему сегодня в обществе четко наблюдается сдвиг в сторону нетрадиционных ценностей?

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    — Нужно понять одну важную вещь: никакой сдвиг никогда не происходит "спонтанно". На Западе уже с 50-х/60-х годов влиятельные силы начали продвигать уничтожение традиционных ценностей. Причин этому множество: с одной стороны, создание "человека без личности" — человека, освобожденного от таких "помех" как семья, религия и социальные связи, привело к появлению "идеального потребителя": человека, который "живет ради потребления". С другой стороны, экстремальный индивидуализм и отсутствие ориентиров в культуре и идеологии привело к тому, что граждане стран Запада легко поддаются любому идеологическому влиянию: человек без "морального стержня" является, по сути, листиком на ветру, его можно использовать в любом проекте "влиятельных сил". 

    Эти изменения в людях Запада произошли благодаря срежесированным культурным революциям: культ наркотиков в 60-х и 70-х, "сексуальная революция", и, с недавнего времени, половая революция.

    Почему сегодня мужчины стремятся стать более похожими на женщин? Они делают себе маникюр, вставляют серьги в уши, не хотят служить в армии. К каким последствиям может привести эта тенденция?

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    — За последние десятилетия культура и СМИ начали атаковать идею "мужского" на Западе. С одной стороны, это влияние "феминизма" в 70-х, который назначил все "мужское" практически преступным. Теперь с этим понятием связаны негативные коннотации. Отсюда идея, что общество должно быть "оженственено", а мужчина должен отказаться от своей природы и привычек. Сегодня западный мужчина очень часто становится пародией на самого себя, он психологически слаб, одержим своей внешностью, не может взять на себя свои традиционные обязанности (роли мужа, отца и защитника). Все это привело к демографическому краху.

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    Существует широко распространенное мнение о том, что Запад рискует исчезнуть, потому что рубит тот сук, на котором сидит. Вы разделяете это мнение?

    — Сегодняшний Запад "клинически" уже мертв. Утратив свою духовную и культурную идентичность, под влиянием беспрецедентного кризиса, он проваливается в демографическую яму. Если Запад не одумается, он рискует, что то, что было сердцем западной цивилизации, в течение не слишком долгого времени будет колонизировано более молодыми, более  витальными и жизнеспособными чужаками-приезжими, мигрантами.

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