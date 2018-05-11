Чешский ученый: глобальная "элита" чересчур многочисленна

РИА Новости Украина

Процессы глобализации привели к тому, что национальное государство утратило свое прежнее значение и все большую роль играют транснациональные корпорации, союзы и объединения. Но способны ли они полностью заменить государство?

Sputnik Česká republika побеседовал с доцентом Южночешского университета Мартином Конвичкой (Martin Konvička) и узнал, за кем будущее и есть ли оно у ЕС.

Может ли национальное государство по-прежнему считаться типом государства, актуальным для современных вызовов? Какой тип, на ваш взгляд, придет на смену национальным государствам, если это произойдет?

— Множество проблем, например, регуляция китобойного промысла, может быть решена только на наднациональном уровне. Неудивительно, что первое международное соглашение в этом направлении было заключено сразу после Второй мировой войны и без проблем соблюдались даже во время холодной войны. Напротив, например, защиту тигров от браконьерства ни одна наднациональная комиссия обеспечить не может – проблему могут решить постепенные культурные изменения в странах, где эти тигры живут, вовлечение населения, правительства, представителей бизнеса и культуры. В Индии тигров удалось спасти буквально в последний момент где-то в 70-е годы и никакой глобализация для этого не потребовалось, их защищали как часть своего наследия. Еще ярче это проявится, если мы перейдем от тигров к чему-то более мелкому и неприметному, например, к местам обитания редких бабочек. Тут могут помочь лишь усилия на местном уровне, а также вовлечение общин и людей, которые знают ситуацию на местах. Натуралисты, стремящиеся защитить бабочек, могут встречаться со своими иностранными коллегами для обмена опытом. Но если они начнут делать вид, что их встречи приведут к защите бабочек, то станут обманывать сами себя. Такие встречи могут помочь профессионалам, которые их организуют (глобальным игрокам), но не бабочкам.

C терроризмом и миграцией то же самое. "Глобальные усилия" могут задушить финансовые потоки, осложнить логистику, но это не поможет людям на местах, где из-за миграции стало небезопасно. Еще больше это относится к тем, кто извлекает выгоду из миграционных потоков и терроризма, что мы можем наблюдать на примере различных мероприятий ООН и ЕС.

cz.sputniknews.com Мартин Конвичка

Есть проблемы, которые должны решаться, всегда решались, и всегда будут решаться на надгосударственном уровне и проблемы, которые могут быть решены только в рамках государства. Даже надгосударственные проблемы не должны решаться глобально. Так же как упомянутый китобойный промысел не должны регулировать государства, не имеющие выхода к морю, так и страны без запасов нефти не должны и не могут заниматься ценовой политикой, лежащей в основе нефтяного рынка. Им даже не приходится иметь дело с ними. Например, сотрудничество в сфере науки и культуры существовало задолго до появления современных государств, и будет существовать даже в случае их исчезновения.

Однако есть несколько "проблем", которые могут быть решены только государствами, будь то общенациональные, многонациональные или городские, как в Древней Греции. Это безопасность населения, защита его привычного образа жизни, воспроизводство (в более широком смысле, включая социализацию молодого поколения), уход за немощными гражданами.

В восточноевропейских странах практически нет беженцев как феномена. Однако в странах Западной Европы их число продолжает расти, несмотря на недовольство граждан. Тем не менее, национальные государства существуют как в восточной, так и в западной Европе. Вера в то, что во времена массового общества национальное государство должно действовать в интересах граждан, является иллюзией? Современные национальные государства уже отделились от нации как носители национального суверенитета, и мы можем говорить только о совпадении интересов на определенном этапе?

— Легитимное государство может действовать только в интересах граждан, поскольку они обеспечивают его деятельность путем уплаты налогов или военной службы. Парадокс Западной Европы я вижу в том, что глобальная "элита" уже так многочисленна, что видит в глобализации или же "европеизации" свой интерес. Они считают, что выиграют от транснациональных процессов и поэтому выбирают транснациональных политиков. Этот процесс искусственно ускорен политикой ЕС, различными академическими обменами, программами "Эразмус" и т.д., специально предназначенными для молодого поколения.

Проблема этой ускоренной европеизации заключается в том, что она неустойчива с точки зрения экономики, безопасности и культуры. За "европейские элиты" платят те, кто к ней не принадлежит: фермеры, ремесленники, мелкие предприниматели. Другой источник ресурсов – это обирание более бедных стран ЕС, а в последнее время и печать ничем не обеспеченных денег. Производство космополитической элиты – это пирамида: вы должны подкупать все больше и больше людей, иначе проиграете выборы. Но за это приходится расплачиваться. В Западной Европе растет количество бедняков, ветшает инфраструктура, понижается качество социальных услуг. Состояние армий и сил безопасности катастрофическое, моральный дух падает. Никто не умрет за государство, защищающее чужие интересы. Молодые люди не строят семьи, они боятся привести детей в мир, который более беден и жесток, чем мир их молодости. Как только вы замените государство "коалицией интересов", вы обязательно отделите от него людей, у которых есть интересы, отличные от руководящего слоя.

Читайте также: Реформирование ЕС. Расхождения между Берлином и Парижем сохраняются

Как вы думаете, за кем будущее? За сверхдержавами (союзами, сформированными вокруг государств-лидеров, как например ЕС) или отдельными национальных государствами? Какая из этих моделей будет наиболее устойчивой к современным вызовам?

— Прогнозировать будущее всегда сложно, но мы можем извлекать уроки из прошлого. В мире всегда были как сверхдержавы, так и меньшие государства, которые им подчинялись или плели против них интриги, объединялись с другими государствами, становились великими державами. Национальные государства редко действовали независимо (даже Германия в конце 19-го века, возможно, самое могущественное государство в истории, основанное исключительно на национальном принципе), всегда имели союзников, сателлитов и непостоянных союзников. И в то же время были государства, основанные на конфессиональном принципе (Османская империя) и государства, которые на самом деле являлись "коалицией интересов" (Австро-Венгрия, Британская колониальная империя).

Противостоять "современным вызовам" смогут государства, которые будут должным образом соответствовать амбициям своих граждан или жителей, если хотите. Конечно это не будет Европейский союз, который лишь удовлетворяет амбиции бюрократического слоя и тех, кто хочет к нему принадлежать. По мнению коренного населения, он слишком высокомерен и не желает защищать привычный уклад жизни. Для новых европейцев, которых ЕС принимает сотнями тысяч, он слишком светский, чужой и ненужный. Будущим могли бы стать альянсы национальных государств, основанные на союзах против актуальных угроз. Таким союзом могла бы стать расширенная Вышеградская четверка, или, например, малые государства Индокитая, разумно себя ведущие государства юга Африки или страны Балтии. Кто знает?

Читайте также: Во Франции мигранты и нищета порождают терроризм

Известный политолог Сэмюэл Хантингтон утверждает, что постоянный поток мигрантов из Латинской Америки угрожает расколоть Соединенные Штаты на две страны, две культуры и два языка. Но проблема разделения Европы не менее острая и, кажется, что угроза более чем вероятна, учитывая демографический спад у коренного населения. Присутствие большого числа мигрантов увеличивает социальную напряженность в западных обществах, создавая межэтнические и конфессиональные конфликты. Как, на ваш взгляд, все это отразится на национальных государствах?

— Я подумал о Хантингтоне, когда отвечал на предыдущий вопрос. Любые союзы будущего будут разделять цивилизационные интересы, которые он блестяще описал. Уже поэтому невозможна дальнейшая интеграция ЕС – интересы населения Центральной и Восточной Европы, относительно незатронутой миграцией, настолько отличаются от интересов "новых европейцев" в Европе Западной, что новый железный занавес – это лишь вопрос времени. Мы можем наблюдать это в конфликте Брюсселя и Варшавы. Сейчас вырисовывается конфликт Брюсселя с Будапештом. Количество таких конфликтов будет нарастать, а жители восточной части ЕС постепенно поймут, что не в их интересах оставаться привязанными к старым странам, постепенно впадающим в хаос и варварство. Конечно, Брюссель попытается защитить себя. При помощи взяточничества, вымогательства, санкций и цветных революций. Но тем самым подпилит под собой сук, на котором сидит.