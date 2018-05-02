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    Соцсети: и безвизовый режим с ЕС превратился в визовый

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    Европа открывает для украинцев свои границы (772)

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    Вскоре за безвизовый въезд в Евросоюз придется платить 7 евро. И украинцам в том числе. ЕС пересматривает правила въезда в Шенгенскую зону. Как отреагировали на такие планы жители Украины?
    Безвизовый режим Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Откат в реформах означает отмену безвиза - эксперт

    А с долгожданным безвизом все не так просто. В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим. А ведь среди них и украинцы. Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС. 

    Если изменения получат поддержку, то путешественников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола. В украинском сегменте соцсетей эти новости наделали немало шума: "А за что стоял Майдан?"; "Еще пару таких "разрешений" и главным предвыборным требованием к следующему президенту станет: "Вернуть украинцам визовый режим!".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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