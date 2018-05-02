Соцсети: и безвизовый режим с ЕС превратился в визовый

Тимур Громов, РИА Новости Украина

А с долгожданным безвизом все не так просто. В Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим. А ведь среди них и украинцы. Нововведениями могут ввести дополнительную проверку стоимостью 7 евро. Такое решение приняли послы Евросоюза, теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Если изменения получат поддержку, то путешественников обяжут заполнять анкету на специальном сайте максимум за 96 часов до путешествия. Данные из анкеты будут проверять в базах ЕС и Интерпола. В украинском сегменте соцсетей эти новости наделали немало шума: "А за что стоял Майдан?"; "Еще пару таких "разрешений" и главным предвыборным требованием к следующему президенту станет: "Вернуть украинцам визовый режим!".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook