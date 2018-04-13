Новое достижение. Украина договорилась о безвизе с Перу и Уругваем

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Павел Климкин.

"Еще по двум странам — Уругваю и Перу — есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее", — написал министр.

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Ранее Климкин сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме с Македонией.