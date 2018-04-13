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    Новое достижение. Украина договорилась о безвизе с Перу и Уругваем

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    Как сообщил Климкин, по Уругваю и Перу уже есть договоренности о безвизе: "Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее".
    Флаг Перу
    Fotolia/Huebi

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Павел Климкин.

    "Еще по двум странам — Уругваю и Перу — есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее", — написал министр.

    Читайте также: Вояж Порошенко по странам Персидского залива: ну безвиз, а дальше?

    Ранее Климкин сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме с Македонией.

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