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    Политика

    Украина и Македония договорились о безвизе

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    Отметим, что глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин находится с двухдневным рабочим визитом в Македонии.
    Город Скопье в Македонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в среду, что в ближайшее время будет подписано соглашение о безвизовом режиме с Македонией.

    Глава украинского внешнеполитического ведомства находится с двухдневным рабочим визитом в Македонии.

    "На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе — текст почти готов — и улучшим функционирование нашей зоны свободной торговли. А вообще — у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", — написал Климкин в среду в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, правительство Канады не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.

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