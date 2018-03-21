Вояж Порошенко по странам Персидского залива: ну безвиз, а дальше?

Администрация Президента Украины

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Те, кто наблюдали хотя бы за двумя-тремя зарубежными визитами Петра Порошенко, могут считать, что наблюдали за всеми. Фактически программа президента в ходе зарубежных поездок не меняется: благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, просьба ужесточить антироссийские санкции и предоставить кредиты/оружие/"безвиз", приглашений компаний соответствующих стран к приватизационным процессам в Украине.

Порой подписываются сомнительные, с точки зрения объективных украинских экономических интересов, контракты, вроде договора о поставках пенсильванского угля по базовой цене в $113 за тонну. А еще иногда подписываются малозначительные договора о сотрудничестве в сферах культуры, образования и так далее, которые могли быть заключены и без участия президента, достаточно было бы заместителя министра иностранных дел.

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Зачастую для Петра Алексеевича важен сам факт встречи с зарубежными лидерами, а не предмет переговоров.

Подобные встречи для президента Украины – это способ прикрыться от политических оппонентов, а также это попытка показать, что в кресле президента Петр Алексеевич способен выполнять функции гаранта притока ресурсов извне.

Поскольку со стороны европейских партнеров в киевскую власть с течением времени летит все больше критических стрел, а Дональд Трамп в ходе последнего Давосского экономического форума предпочел встретиться с президентом Руанды, а не президентом Украины, Петру Алексеевичу приходится все больше обращать свой взор на третьи страны.

Осенью 2017 – весной 2018 Порошенко совершил турне по монархиям Персидского залива, посетив ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар. Собственно, на этом направлении давно нужно было активизировать дипломатические усилия, поскольку вышеуказанные государства обладают серьезными инвестиционными ресурсами и заинтересованы вкладывать за рубеж.

Правда покамест с инвестициями из стран Персидского залива в украинскую экономику дело обстоит неважно. Показательным в данном случае является сравнение объемов инвестиций из аравийских монархий в экономику находящейся под санкциями Российской Федерации с показателями вложений в экономику украинскую.

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Ключевой актив в Украине, в котором заинтересованы аравийские монархии, тем более учитывая, что они являются нетто-импортерами продовольствия, – это земля сельскохозяйственного назначения. Напомним, что в конце 2016 года был создан украино-арабский деловой совет, в чьих планах формирование банка со 100% арабским капиталом. Арабский капитал интересуют инвестиции в сельское хозяйство, переработку, сопутствующую инфраструктуру под залог земли как товара. Правда, сомнительно, что в ближайшее время украинская земля сельхозназначения станет товаром, да и большой вопрос, стоит ли переходить к модели свободной купли-продажи земли в принципе.

Тем не менее, инвесторы из Саудовской Аравии постепенно находят пути инвазии в украинский агросектор. Результаты аналитического отчета международной инициативы по мониторингу земельных ресурсов Land Matrix Initiative свидетельствуют, что Украина занимает второе место в мире после Индонезии по площади сельхозугодий, контролируемых иностранным капиталом – 2,4 млн га. Помимо офшорных юрисдикций, за которыми зачастую скрываются украинские олигархи, наиболее весомыми представителями иностранного капитала в агросекторе являются компании из США, Германии и Саудовской Аравии.

По итогам визитов Порошенко в страны Персидского залива складывается впечатление, что именно Украина будет инвестировать в аравийские монархии, а не наоборот.

В частности, было заявлено о договоренностях на поставку вооружений из Кувейта и Катара, а также о возможности поставки сжиженного газа из Катара. По всей видимости, поставки газа будут осуществляться с расширяющегося терминала в польском Свиноуйсьце, тем более на рубеже 2020-2021 годов планируется ввести новый газопровод-интерконнектор между Украиной и Польшей пропускной способностью до 7 млрд кубометров в год. Цена катарского сжиженного газа куда выше российского трубопроводного "голубого топлива", даже если приобретать его через европейских трейдеров: в конечном итоге все издержки будут переложены на конечного потребителя, для которого с 2014 года тарифы на газ и без того выросли в разы.

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Позитивом для Украины является достижение договоренностей о безвизовом режиме с ОАЭ и Катаром (с Кувейтом переговоры продолжаются) и снижение платы за визу в Саудовскую Аравию. Однако, во-первых, очень немного украинцев посещают эти страны, а, во-вторых, это достижение очень невелико на фоне проблем украинской экономики, задыхающейся без притока капитала. Да и явно не хватит Петру Алексеевичу "безвиза" с ЕС и странами Персидского залива для переизбрания на второй президентский срок.